جوانه دندانی در آینده جایگزین کاشت دندان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباسعلی پایدار در آستانه برپایی دومین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران افزود: بهره گیری از جوانه دندانی برای جایگزینی دندانهای از دست رفته با کمک علم ژنتیک و در راستای همانندسازی ارگانهای بدن در حال گذراندن مراحل پژوهشی است.

وی با اشاره به اینکه هم اینک در دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی مراحل مطالعاتی و پژوهشی این پروژه در حال انجام است، اظهار داشت: پیشرفتهای علمی صورت گرفته در این زمینه در کنگره هنر و تکنولوژی دندانپزشکی مدرن تا سال 2020 ارایه خواهد شد.

به گفته پایدار، هم اینک از سلولهای پالپ (سلول عصبی) برای شناسایی کدهای ژنتیک فرد استفاده می شود اما آنچه کار را با دشواری روبرو ساخته تشخیص نوع دندان مورد نیاز بیمار از میان کدهای ژنتیکی از سوی دندانپزشک است.

وی یادآور شد: از سوی دیگر برای ساخت جوانه دندانی، هر سه لایه جنینی (اکتودرم، مزودرم و اندودرم) نیاز است که همین مساله کار را با پیچیدگی همراه می سازد.

رئیس دومین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی تصریح کرد: اکتودرم که مسئول ساخت پوست و بافتهای پوشاننده است در ساخت مینای دندان، مزودرم که مربوط به بافتهای ماهیچه ای و استخوان است در ساخت تاج و عصب دندان و اندودرم که مختص تولید سیستم گوارش است، وظیفه تولید بافتهای نگهدارنده دندان را بر عهده دارد.

وی از القای این سه لایه روی یکدیگر به عنوان مانع دیگر این طرح پژوهشی نام برد و گفت: در صورت رفع مشکلات فوق از سوی محققان داخل و خارج کشور و محقق شدن بکارگیری جوانه دندانی به جای ایمپلنت، تحولی عظیم در عرصه دندانپزشکی ایجاد خواهد شد.

پایدار ادامه داد: به دلیل اهمیت موضوع هم اینک تحقیقات روی ساخت جوانه دندانی از سوی محققان دنبال می شود و امید می رود در آینده با عملی شدن ساخت جوانه دندانی بتوان برای فرد فاقد دندان با یک آزمایش خون و پس از تعیین کدهای ژنتیک او دندان مورد نیاز را از طریق جوانه دندانی فراهم کرد.

وی گفت: نتیجه جدیدترین پژوهش محققان کشور در دومین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی در زمینه کاشت جوانه دندانی ارایه خواهد شد.

دومین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران با عنوان "هنر و تکنولوژی دندانپزشکی مدرن تا سال 2020" طی روزهای 26 تا 28 آبان ماه جاری در شیراز برپا می شود.

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