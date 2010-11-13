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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۹:۱۴

معاون وزیر بهداشت به مهر خبر داد: تهیه شیوه نامه پوشش دانشجویان علوم پزشکی / نظرخواهی از دانشجویان

معاون وزیر بهداشت به مهر خبر داد: تهیه شیوه نامه پوشش دانشجویان علوم پزشکی / نظرخواهی از دانشجویان

معاون دانشجویی و فرهنگی وزیر بهداشت از تصویب کلیات آیین نامه پوشش و رفتار حرفه ای دانشجویان علوم پزشکی در شورای معاونان وزارت بهداشت خبر داد.

دکتر فرحناز ترکستانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کلیات این آیین نامه به تصویب رسیده است و شیوه نامه اجرایی آن در مدت یک ماه آینده تهیه خواهد شد.

وی اضافه کرد: این موضوع که معاونت آموزشی مرجع رسیدگی به تخلفات دانشجویان در آیین نامه پوشش و رفتار حرفه ای باشد در شورای معاونان وزارت بهداشت نیز به تصویب رسید.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: در تدوین شیوه نامه اجرایی از نظرات دانشجویان استفاده می شود و در این راستا گروهی از دانشجویان انتخاب شده اند که بتوانند در این امر به ما یاری برسانند.

ترکستانی اظهار داشت: کارگروهی نیز با حضور معاونان فرهنگی، دانشجویی و آموزشی منتخب از دانشگاههای مختلف برای تدوین این شیوه نامه تشکیل شده است که با تشکیل جلسات این کارگروه، فعالیت تدوین شیوه نامه اجرایی آغاز می شود.

کد مطلب 1190462

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