حمایت تسلیحاتی آمریکا از اسرائیل؛ کمک به روند اشغال و جنگ

بر اساس گزارش روزنامه هاآرتض، با افزوده ‌شدن بسته جدید کمکهای واشنگتن به تل آویو، ارزش تجهیزات نظامی آمریکا در انبارهای اسرائیل در سال 2012 به 1.2 میلیارد دلار می‌رسد و این در حالی است که پیش از این، کنگره افزایش ارزش تسلیحات انتقالی این کشور به اسرائیل را از 400 میلیون به 800 میلیون دلار تائید کرده بود.

نوع تجهیزاتی که قرار است در انبارهای رژیم اسرائیل ذخیره شود از طریق گفتگو بین ارتش این رژیم و ستاد فرماندهی ارتش آمریکا در اروپا، تعیین خواهد شد اما به احتمال زیاد مقدار زیادی از این تجهیزات را سلاح‌هایی با قدرت هدف‎ گیری دقیق تشکیل خواهند داد که در حملات هوایی از آنها استفاده می‌شود.



اسرائیل در چند دهه گذشته و از آغاز عمر این رژیم پس از جنگ جهانی دوم بیشترین کمک های خارجی را بویژه در حوزه نظامی از آمریکا دریافت کرده است.



تحقیقات همچنین نشان می دهد که رژیم اسرائیل بزرگترین خریدار تسلیحات پیشرفته آمریکا به ویژه هواپیماهای جنگی این کشور است.



مؤسسه تحقیقات صلح سوئد (SIPRI) در گزارش اخیر خود درباره معاملات اسلحه در جهان نوشت: آمریکا بین سال های 2005 تا 2009 تعداد 341 هواپیمای جنگی فروخته که در این بین رژیم اسرائیل، امارات عربی متحده و هند بزرگترین خریداران این هواپیماها بوده اند.



همچنین در این بین 995 فروند هواپیمای گرانقیمت و پیشرفته با هزینه ای بالای 40 میلیون دلار فروش قابل ملاحظه ای را در دوره مذکور پنج ساله داشته و بیش از 50 دولت اقدام به خرید این هواپیماها کرده اند که در این میان سهم رژیم اسرائیل 82 فروند در راس بوده است.



واشنگتن پست چندی پیش در گزارشی نوشت: دولت آمریکا اخیراً سیستم دفاعی موشکی پیشرفته و جنگنده های اف 35 در اختیار اسرائیل قرار داده است، رژیمی که بر اساس آمارها دومین ناوگان بزرگ اف 16 را پس از نیروی هوایی آمریکا در اختیار دارد.



بر اساس برآوردها از سال 2001 تا 2007 حمایت اقتصادی و کمک های نظامی آمریکا به اسرائیل قریب به 20 میلیارد دلار بوده است. ایالات متحده همچنین از سال 2001 تا 2005 در مجموع، بیش از شش میلیارد دلار تجهیزات نظامی به اسرائیل فروخته است.



کمک به روند اشغال



بسیاری عقیده دارند که اگر کمک های نظامی اقتصادی آمریکا به رژیم اسرائیل بویژه از جنگ کانال سوئز به این سو نبود ادامه حیات به این رژیم میسر نبود. آمریکا از همان دوران تاکنون کمک های بی دریغ خود را به ویژه در حوزه نظامی به سرزمین های اشغالی گسیل داشته و رؤسای جمهوری آمریکا با گفتن این که ارتباط بین اسرائیل و آمریکا یک ارتباط اخلاقی است در واقع مسیری را که این رژیم طی چند دهه آن را طی کرده تائید کرده اند.



کمک های اخیر آمریکا به رژیم اسرائیل در حالی است که بسیاری از کارشناسان و مقامات عقیده دارند که این رژیم برای ادامه حیات خود بدنبال جنگ دیگری در خاورمیانه است و گزارش‌های جدید نشان می‌دهد اسرائیل در حال برنامه‌ ریزی برای اقدام نظامی علیه لبنان است و این درحالی است که براساس توافقنامه میان اسرائیل و امریکا، تل‌آویو می‌تواند از تجهیزات و تسلیحات امریکا در زمان جنگ بهره ببرد.



یک مقام فرانسوی که نامش فاش نشده، چهارشنبه گفت که در سفر چهار هفته‌ پیش خود به خاورمیانه از برنامه اسرائیل برای حمله به لبنان مطلع شده است.



منابع اسرائیلی به این مقام فرانسوی گفته بودند، خود را آماده اقدام نظامی علیه لبنان کرده‌اند و هر زمان که جنگ در گیرد، آماده مدیریت آن خواهند بود.



گرچه برخی بر این تصور واهی تاکید می کردند که در پی به قدرت رسیدن باراک اوباما و راهیابی وی به کاخ سفید ممکن است جایگاه رژیم اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا بویژه در جدول کمک های خارجی این کشور تنزل پیدا کند اما روند اخیر نشان می دهد که این کمک ها قائم به شخص نبوده، بلکه از پشتوانه محکمی در تاروپود نظام سیاسی دو حزبی آمریکا برخوردار است.



با عنایت به این حقایق حجم انبوه کمک‌های نظامی و اقتصادی آمریکا به رژیم اسرائیل مخصوصاً در دهه اخیر گویای این واقعیت است که اسرائیل دیگر به عنوان شریک و متحد استراتژیک آمریکا مطرح نیست؛ بلکه جزئی از منابع حیاتی آمریکا محسوب می‌شود و به طور کامل تأمین کننده اهداف سیاست خارجی این کشور در منطقه حساس و استراتژیک خاورمیانه است.



ایالات متحده اگرچه خود در عرصه اقتصاد داخلی با بحران‌های مختلفی چون تورم، فقر فراگیر، نرخ بالای بیکاری و...دست و پنجه نرم می‌کند، با این حال هر ساله بر کمک‌های مستقیم اقتصادی خود به اسرائیل می‌افزاید و اغلب این کمک ها را به صورت بلاعوض پرداخت می‌کند.