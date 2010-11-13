به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، دیدار تیم‎های ملی تنیس روی میز ایران و هنگ کنگ صبح امروز در سالن ژیمناسیوم برگزار شد که طی آن تیم کشورمان با نتیجه 3 بر صفر متحمل شکست شد.

در این دیدار نوشاد عالمیان تنها بازیکن کشورمان بود که موفق به کسب امتیاز از حریف خود شد. این بازیکن گیم‌های اول و دوم را با نتایج 11 بر 7 وو 11 بر 8 به سود خود خاتمه داد اما در سایر گیم‎ها با نتیاج 9 بر 11، 7 بر 11 و 4 بر 11 شکست خورد و در مجموع با نتیجه 2 بر 3 بازنده معرفی شد.

این در حالی است افشین نوروزی با نتیجه صفر بر 3 (4 بر 11، 8 بر 11 و 7 بر 11) از حریف خود شکست خورد. محمدرضا اخلاق‎پسند نیز با نتیجه مشابه صفر بر 3 و با نتایج (6 بر 11، 10 بر 11 و 1 بر 11) شکست خورد.

این نخستین دیدار تیم ملی تنیس روی میز کشورمان در بخش تیمی بازی‎های آسیایی 2010 بود. این تیم عصر امروز برای برگزاری دومین دیدار خود به مصاف نپال می‎رود.

تیم ملی تنیس روی میز کشورمان در گروه A شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی قرار دارد. ژاپن دیگر تیم این گروه است.