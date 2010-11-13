به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، دیدار تیمهای ملی تنیس روی میز ایران و هنگ کنگ صبح امروز در سالن ژیمناسیوم برگزار شد که طی آن تیم کشورمان با نتیجه 3 بر صفر متحمل شکست شد.
در این دیدار نوشاد عالمیان تنها بازیکن کشورمان بود که موفق به کسب امتیاز از حریف خود شد. این بازیکن گیمهای اول و دوم را با نتایج 11 بر 7 وو 11 بر 8 به سود خود خاتمه داد اما در سایر گیمها با نتیاج 9 بر 11، 7 بر 11 و 4 بر 11 شکست خورد و در مجموع با نتیجه 2 بر 3 بازنده معرفی شد.
این در حالی است افشین نوروزی با نتیجه صفر بر 3 (4 بر 11، 8 بر 11 و 7 بر 11) از حریف خود شکست خورد. محمدرضا اخلاقپسند نیز با نتیجه مشابه صفر بر 3 و با نتایج (6 بر 11، 10 بر 11 و 1 بر 11) شکست خورد.
این نخستین دیدار تیم ملی تنیس روی میز کشورمان در بخش تیمی بازیهای آسیایی 2010 بود. این تیم عصر امروز برای برگزاری دومین دیدار خود به مصاف نپال میرود.
تیم ملی تنیس روی میز کشورمان در گروه A شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی قرار دارد. ژاپن دیگر تیم این گروه است.
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