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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۹:۱۴

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

تیم ملی تنیس روی میز مغلوب هنگ‎کنگ شد

تیم ملی تنیس روی میز مغلوب هنگ‎کنگ شد

تیم ملی تنیس روی میز کشورمان نخستین دیدار خود در بازی‌های آسیایی را به هنگ‎کنگ واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، دیدار تیم‎های ملی تنیس روی میز ایران و هنگ کنگ صبح امروز در سالن ژیمناسیوم برگزار شد که طی آن تیم کشورمان با نتیجه 3 بر صفر متحمل شکست شد.

در این دیدار نوشاد عالمیان تنها بازیکن کشورمان بود که موفق به کسب امتیاز از حریف خود شد. این بازیکن گیم‌های اول و دوم را با نتایج 11 بر 7 وو 11 بر 8 به سود خود خاتمه داد اما در  سایر گیم‎ها با نتیاج 9 بر 11، 7 بر 11 و 4 بر 11 شکست  خورد و در مجموع با نتیجه 2 بر 3 بازنده معرفی شد.

این در حالی است افشین نوروزی با نتیجه صفر بر 3 (4 بر 11، 8 بر 11 و 7 بر 11) از حریف خود شکست خورد. محمدرضا اخلاق‎پسند نیز با نتیجه مشابه صفر بر 3 و با نتایج (6 بر 11، 10 بر 11 و 1 بر 11) شکست خورد.

این نخستین دیدار تیم ملی تنیس روی میز کشورمان در بخش تیمی بازی‎های آسیایی 2010 بود. این تیم عصر امروز برای برگزاری  دومین  دیدار خود به مصاف  نپال می‎رود.

تیم ملی تنیس روی میز کشورمان در گروه A شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی قرار  دارد. ژاپن دیگر تیم این گروه است.

کد مطلب 1190467

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