بیمارستان شهدای بندرلنگه دهه فجر افتتاح می شود

دکتر محمد شکاری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، اظهارداشت: بیمارستان 64 تختخوابی شهدای بندرلنگه با بیش از 97 درصد پیشرفت فیزیکی تا دهه فجر سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به وضعیت موجود بیمارستان نوساز بندرلنگه ابراز کرد: با مساعدت وزیر مسکن در سفر به استان هرمزگان مشکل مطالبات پیمانکار مسکن مرتفع شده و اعتبار دو میلیارد و 300 میلیون تومانی به این بیمارستان جهت تکمیل پروژه اختصاص داده شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خاطرنشان کرد: با پیگیریهای دانشگاه علوم پزشکی و سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان باقیمانده کارهای فیزیکی این بیمارستان که کمتر از سه درصد است انجام خواهد شد و پس از تجهیز بیمارستان توسط دانشگاه تا دو ماه آینده پروژه این بیمارستان به پایان خواهد رسید و به بهره برداری می رسد.

شکاری در پاسخ به این اینکه بیمارستان شهید بهشتی بندرلنگه چه وضعیتی خواهد داشت، اضافه کرد: با توجه به راه اندازی بیمارستان 64 تختخوابی شهدای بندرلنگه و با افزایش گنجایش به 96 تختخوابی و ضریب جمعیتی در شهرستان فضای این بیمارستان جهت ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی به مردم بندرلنگه جوابگو بوده و نیازی به دو بیمارستان در این شهرستان نخواهد بود.

وی همچنین از راه اندازی بخش روانپزشکی در بیمارستان بندرلنگه خبرداد و افزود: با توجه به حضور روانپزشک در این شهرستان بخش اعصاب و روان با گنجایش 10 تخت در این بیمارستان برای اولین بار راه اندازی می شود.