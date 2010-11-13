1.5 تن موادمخدر در شرق کرمان کشف شد

سردار حسین چناریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: اجرای طرح انتظامی و امنیتی ذوالفقار در شرق استان کرمان تاکنون موفقت آمیز بوده است و با اجرای این طرح زمینه های ایجاد امنیت در منطقه افزایش یافته است.

وی گفت: ماموران نیروی انتظامی با پیگیریهای صورت گرفته موفق شدند بیش از 1.5 تن انواع مواد مخدر را در این منطقه کشف و ضبط کنند و تعداد قابل توجهی قاچاقچی را در این راستا دستگیر و تحویل مقامات قضایی دهند.

وی افزود: تاکنون بیش از 500 نفر قاچاقچی، زندانی فراری و قاتل فراری در این منطقه دستگیر شده اند هم چنین یک کودک گرو گرفته شده پس از چهار ماه آزاد شد و یک عضو بین االملی شبکه های مافیایی مواد مخدر نیز دستگیر شد.

رئیس پلیس کرمان با اشاره به قاچاق مواد مخدر صنعتی گفت: تولید این مواد پس از اشغال این کشور توسط غرب افزایش یافته است و هم اکنون دشمنان به دنبال تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به صنعتی هستند که بسیار خطرناک است و نسل جوان را تهدید می کند.

سردار چناریان افزود: در این راستا قیمت مواد مخدر سنتی در کشور بسیار کاهش یافته است و در مقابل قیمت مواد مخدر صنعتی کاهش یافته است.

وی به خانواده ها در این خصوص هشدار داد و خواستار آگاهی بخشی به جوانان در خصوص خطرات جبران ناپذیر مصرف مواد مخدر صنعتی شد.

سردار چناریان گفت: با اجرای این رزمایش امنیت در شرق کرمان افزایش یافته است که این امنیت زمینه پیشرفت و توسعه این مناطق است.