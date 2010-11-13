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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۲۰

رئیس پلیس کرمان:

1.5 تن موادمخدر در شرق کرمان کشف شد

1.5 تن موادمخدر در شرق کرمان کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی کرمان از کشف 1.5 تن انواع مواد مخدر طی هفته گذشته در شهرستانهای شرقی کرمان خبر داد.

سردار حسین چناریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: اجرای طرح انتظامی و امنیتی ذوالفقار در شرق استان کرمان تاکنون موفقت آمیز بوده است و با اجرای این طرح زمینه های ایجاد امنیت در منطقه افزایش یافته است.

وی گفت: ماموران نیروی انتظامی با پیگیریهای صورت گرفته موفق شدند بیش از 1.5 تن انواع مواد مخدر را در این منطقه کشف و ضبط کنند و تعداد قابل توجهی قاچاقچی را در این راستا دستگیر و تحویل مقامات قضایی دهند.

وی افزود: تاکنون بیش از 500 نفر قاچاقچی، زندانی فراری و قاتل فراری در این منطقه دستگیر شده اند هم چنین یک کودک گرو گرفته شده پس از چهار ماه آزاد شد و یک عضو بین االملی شبکه های مافیایی مواد مخدر نیز دستگیر شد.

رئیس پلیس کرمان با اشاره به قاچاق مواد مخدر صنعتی گفت: تولید این مواد پس از اشغال این کشور توسط غرب افزایش یافته است و هم اکنون دشمنان به دنبال تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به صنعتی هستند که بسیار خطرناک است و نسل جوان را تهدید می کند.

سردار چناریان افزود: در این راستا قیمت مواد مخدر سنتی در کشور بسیار کاهش یافته است و در مقابل قیمت مواد مخدر صنعتی کاهش یافته است.

وی به خانواده ها در این خصوص هشدار داد و خواستار آگاهی بخشی به جوانان در خصوص خطرات جبران ناپذیر مصرف مواد مخدر صنعتی شد.

سردار چناریان گفت: با اجرای این رزمایش امنیت در شرق کرمان افزایش یافته است که این امنیت زمینه پیشرفت و توسعه این مناطق است.

کد مطلب 1190473

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