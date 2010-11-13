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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۲۵

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

پورکاظمی: ورزشکاران ایران در سلامت کامل بسر می‌برند

پورکاظمی: ورزشکاران ایران در سلامت کامل بسر می‌برند

رئیس فدراسیون پزشکی و ورزشی گفت: ورزشکاران کشورمان در شرایط مطلوب جسمی به سر می برند و از سلامت کامل برخوردار هستند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو چین، لطفعلی پورکاظمی با بیان اینکه ورزشکاران کشورمان از سلامت جسمی و روحی خوبی برای مسابقات برخوردار هستند گفت: اندک مراجعه های ورزشکاران و کادر سرپرستی مربوط به موضوعات بسیار جزیی بود که همکاران ما در اسرع وقت این موضوعات را نیز بر طرف کردند.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی خاطرنشان کرد: می توان گفت که همه اعضای کاروان ورزشی کشورمان در مسابقات آسیایی گوانگجو در سلامت کامل به سر می برند.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از روز جمعه با برگزاری مراسم افتتاحیه رسما اغاز شد و کاروان 370 نفره ورزشکاران ایرانی نیز از صبح امروز شنبه رقابتهایشان را آغاز کردند.

کد مطلب 1190475

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