به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو چین، علی سعیدلو در این دیدار گفت: جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری و توجه خاصی به ورزش خصوصا ورزش بانوان دارد و شما شاهد رشد چشمگیر حضور ورزشکاران ایرانی در بازی های آسیایی گوانگژو هستید و مشاهده می کنید که بانوان ایرانی نیز حضوری شایسته در این بازی ها دارند.

رئیس سازمان تربیت بدنی افزود: با توجه به رشد و توسعه ورزش در ایران و همچنین حضور کشورمان در تمامی رویدادهایی که از سوی کمیته بین المللی المپیک به عنوان یکی از قدرت های آسیا حضور می یابد شایسته است که ورزش ایران در نهادهای بین المللی ورزش و از جمله کمیته بین المللی المپیک دارای جایگاه شایسته ایی باشد.

ژاک روگ هم در این ملاقات گفت: من خیلی خوشحالم که رشد و توسعه ورزش در کشور شما را می بینم و اینکه زنان ورزشکار شما به این خوبی در میادین مهم جهانی و آسیایی حضور پیدا می کنند را به شما تبریک می گویم.

رئیس کمیته بین المللی المپیک افزود: افزایش تعداد دختران شما در بازی های آسیایی یک اتفاق بسیار مهم است و من به شما قول می دهم که کشورتان شایستگی کسب کرسی های مهم بین امللی را دارد.

ژاک روگ در پایان گفت: امیدوارم ورزشکاران شما با کسب مدال های خوشرنگ از بازی های آسیایی به کشورتان بازگردند.

