پیشرفت در هلمند؛ تبلیغ رسانه ای ناتو پیش از نشست لیسبون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، درحالی که "ریچارد میلز" فرمانده ارشد نیروهای ناتو در جنوب غرب افغانستان مدعی پیشرفت در ولایت هلمند و کارآمدی استراتژی آمریکا در این کشور شده، منتقدین این ادعاها را پوچ و گذرا خوانده و اعلام کردند که این ادعاها تنها پیش از نشست هفته آینده کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در پرتغال و جلسه بازبینی استراتژی آمریکا در واشنگتن در ماه دسامبر بیان می شود.

در همین حال "طارق عثمان" تحلیلگر سیاسی افغانی گفت: ارتش آمریکا باید در گفتگو با رسانه ها اینگونه نشان دهد که پیشرفت در جنگ افغانستان حاصل شده است. وی افزود: آمریکایی ها مدعی اتفاقهایی هستند که ثابت نشده است.

این درحالیست که انتقال پایگاههای آمریکایی به ارتش افغانستان از جنوب غربی این کشور در منطقه "نوا" و دیگر مناطق در پی افزایش شدید آمار خشونت و آمار تلفات در تابستان صورت می گیرد. این نقل و انتقالات در راستای راهبرد جدید آمریکا با هدف زمینه سازی برای خروج نظامیان این کشور از افغانستان انجام می شود.

واشنگتن پست نیز در همین حال می نویسد: به هرتقدیر ارزیابی تفنگداران آمریکایی از شرایط کنونی و اینکه آنها باید حتی بعد ازتابستان نیز در منطقه حضور داشته باشند می تواند بر سیاستهای کاخ سفید در بررسی راهبرد در پایان سال جاری تاثیر گذار باشد.