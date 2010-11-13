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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۹:۱۹

میزگرد رسانه‌ای شدن علوم اجتماعی در ایران برگزار می‏شود

میزگرد رسانه‌ای شدن علوم اجتماعی در ایران برگزار می‏شود

میزگرد "رسانه‌ای شدن علوم اجتماعی در ایران" با حضور محمد فاضلی و ناصر فکوهی، روز سه‏شنبه، 25 آبان ماه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‏شود.

به گزارش خبرگزارشی مهر، در ادامه برنامه‏های گروه جامعه‏شناسی علم و معرفت انجمن جامعه‏ِشناسی ایران، "میزگرد رسانه‌ای شدن علوم اجتماعی در ایران" با حضور دکتر محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران و ‌دکتر ناصر فکوهی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‏شود.

علاقه‏مندان به شرکت در این میزگرد می‏توانند روز‏ سه‏شنبه، 25 آبان 1389، ساعت 15 تا 17 به آدرس تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن جامعه‌شناسی ایران مراجعه نمایند.

کد مطلب 1190479

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