به گزارش خبرگزارشی مهر، در ادامه برنامه‏های گروه جامعه‏شناسی علم و معرفت انجمن جامعه‏ِشناسی ایران، "میزگرد رسانه‌ای شدن علوم اجتماعی در ایران" با حضور دکتر محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران و ‌دکتر ناصر فکوهی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‏شود.

علاقه‏مندان به شرکت در این میزگرد می‏توانند روز‏ سه‏شنبه، 25 آبان 1389، ساعت 15 تا 17 به آدرس تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن جامعه‌شناسی ایران مراجعه نمایند.