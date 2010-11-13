به گزارش خبرگزارشی مهر، در ادامه برنامههای گروه جامعهشناسی علم و معرفت انجمن جامعهِشناسی ایران، "میزگرد رسانهای شدن علوم اجتماعی در ایران" با حضور دکتر محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران و دکتر ناصر فکوهی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار میشود.
علاقهمندان به شرکت در این میزگرد میتوانند روز سهشنبه، 25 آبان 1389، ساعت 15 تا 17 به آدرس تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن جامعهشناسی ایران مراجعه نمایند.
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