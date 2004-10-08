حتي درصورت عدم پايبندي ايران به تعهدات خود پرونده ايران را داوطلبانه به شوراي امنيت ارجاع نمي دهيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري رويترز، محمد البرادعي همچنين گفت: حتي اگر ايران به تعهدات خود درقبال آژانس پايبند نماند ما داوطلبانه پرونده فعاليت هاي هسته اي اين كشور را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع نخواهيم داد .

مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي كه در يك كنفرانس مطبوعاتي در توكيوسخن مي گفت در ادامه خاطر نشان ساخت: ما همچنان اميدورايم تا قبل از برگزاري نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، ايران تمام فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم را متوقف سازد.

شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي ماه گذشته در بيانيه اي از ايران خواست تمام فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم را متوقف كند.

محمد البرادعي كه هم اكنون درژاپن بسر مي برد همچنين اظهارداشت: آژانس تاكنون هيچ علامت و نشانه اي مبني براينكه ايران از فعاليت هاي هسته اي خود براي ساخت تسليحات هسته اي استفاده مي كند در دست ندارد ليكن ما از اين بابت هنوزنگران هستيم.