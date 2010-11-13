شانس "پارک" هم برای دستیابی به جایزه بازیکن سال آسیا کم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، پارک جی سونگ اگر چه از دیدن نامش در فهرست نامزدهای بهترین بازیکن سال آسیا خوشحال بود اما تاسف خود را از اینکه نمی تواند در مراسم روز 24 نوامبر 2010 (3 آذرماه 1389) شرکت کند اعلام کرد.

کاپیتان تیم ملی کره جنوبی و هافبک منچستریونایتد گفت که تعهد باشگاهی‌اش مانع سفر او به مالزی می شود. پارک جی سونگ در این خصوص به وب سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا افزود: خوشحالم که AFC مرا در فهرست نامزدها قرار داده و خیلی دوست داشتم که می توانستم به کوالالامپور بروم.

وی در ادامه افزود: متاسفانه به شدت درگیر کارها و تمرینات و مسابقات منچستر هستم و نمی توانم در مراسم شرکت کنم. همه بازیکنان فهرست نامزدها افرادی توانا هستند و همین جا به همه آنها تبریک می گویم. پارک اولین بازیکن آسیایی است که در سه جام جهانی متوالی در سال‌های 2002، 2006 و 2010 گل زده است.