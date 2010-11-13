تیراندازان تپانپه 50 متر مردان از کسب مدال بازماندند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، در ادامه اولین روز از رقابتهای تیراندازی بازیهای آسیایی گوانگجو تیراندازان مرد کشورمان در ماده تپانچه 50 متر به مصاف حریفان خود رفتند.

در بخش انفرادی محسن نصر اصفهانی در بین 44 تیرانداز حاضر در این ماده در مکان بیست و سوم ایستاد. ابراهیم برخورداری بیست و چهارم شد و محمد احمدی عنوان سی و سوم را از آن خود کرد. در پایان رقابتهای این ماده تیراندازانی از چین، کره و ژاپن مدالهای طلا، نقره و برنز را از آن خود کردند.

در بخش تیمی این ماده هم تیم کشورمان متشکل از نصراصفهانی، محمد احمدی و ابراهیم برخورداری در بین 12 تیم در مکان نهم ایستاد. در بخش تیمی این ماده کشورهای کره جنوبی، چین و ژاپن اول تا سوم شدند.

صبح امروز در آغاز رقابتهای تیراندازی تیم تفنگ 10 متر بانوان ایران موفق به کسب مدال نقره شده بود. هم اکنون رقابتهای ماده تفنگ 10 متر مردان در حال برگزاری است.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.