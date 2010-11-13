  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۹:۴۲

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

تیراندازان تپانپه 50 متر مردان از کسب مدال بازماندند

تیراندازان تپانپه 50 متر مردان از کسب مدال بازماندند

تیراندازان تیم تپانچه 50 متر مردان کشورمان با ایستادن در مکان نهم تیمی بازیهای آسیایی از کسب مدال هر دو بخش تیمی و انفرادی بازماندند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، در ادامه اولین روز از رقابتهای تیراندازی بازیهای آسیایی گوانگجو تیراندازان مرد کشورمان در ماده تپانچه 50 متر به مصاف حریفان خود رفتند.

در بخش انفرادی محسن نصر اصفهانی در بین 44 تیرانداز حاضر در این ماده در مکان بیست و سوم ایستاد. ابراهیم برخورداری بیست و چهارم شد و محمد احمدی عنوان سی و سوم را از آن خود کرد. در پایان رقابتهای این ماده تیراندازانی از چین، کره و ژاپن مدالهای طلا، نقره و برنز را از آن خود کردند.

در بخش تیمی این ماده هم تیم کشورمان متشکل از نصراصفهانی، محمد احمدی و ابراهیم برخورداری در بین 12 تیم در مکان نهم ایستاد. در بخش تیمی این ماده کشورهای کره جنوبی، چین و ژاپن اول تا سوم شدند.

صبح امروز در آغاز رقابتهای تیراندازی تیم تفنگ 10 متر بانوان ایران موفق به کسب مدال نقره شده بود. هم اکنون رقابتهای ماده تفنگ 10 متر مردان در حال برگزاری است.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.

کد مطلب 1190481

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها