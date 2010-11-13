غربالگری دیابت تاکنون در شمال شرق استان تهران انجام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در رودهن، بیتا مدنی شامگاه جمعه در حاشیه همایش روز دیابت که با حضور مسئول دفتر نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه، شهردار، شورای اسلامی شهر، خیل عظیمی از افراد مبتلا به دیابت شمالشرق استان تهران و برخی اهالی رودهن برگزار شد به خبرنگار مهر گفت: تا کنون و بدون انجام طرحهای غربالگری دیابت در شمال شرق استان تهران نزدیک 500 مبتلا به دیابت شناسایی شده است.

این مسئول در خصوص اقدامات یک ساله انجمن دیابت رودهن گفت: انجمن دیابت رودهن در یکسال گذشته اقداماتی نظیر برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری، کنترل این بیماری توسط مبتلایان و فشار خون را به انجام رسانده است.

وی ادامه داد: علاوه بر کلاسهای آموزشی و با مساعدت شرکتهای خصوصی انجام تست قند خون به شکل رایگان در نقاط مختلف شمالشرق استان تهران انجام گرفته و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

مدنی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر پیرامون دلایل عدم اجرای طرح غربالگری دیابت در شمال شرق استان تهران خاطرنشان کرد: بزرگترین مانع در مقابل اجرای طرح غربالگری دیابت در شمالشرق استان تهران کمبود امکانات اعتباری است.

مسئول انجمن دیابت رودهن بیان داشت: اما اخیرا چند شرکت خصوصی به صورت داوطلب این طرح پراهمیت را در مناطقی مانند رودهن، بومهن، پردیس، دماوند و آبعلی اجرایی خواهند کرد.

این مسئول با اشاره به افزایش روزافزون بیماران دیابتی اظهار داشت: متاسفانه روند ابتلا به بیماری دیابت در کشور رو به افزایش است و بسیاری از افراد جامعه از این عارضه در بدن خود بی خبرند که با اجرای طرح غربالگری بیماران یاد شده شناسایی و تحت درمان قرار می گیرند.

وی در خصوص کمبودهای انجمن دیابت رودهن عنوان کرد: از جمله مشکلات انجمن دیابت رودهن می توان به کمبود فضاهای آموزشی، نیاز به همکاری بیشتر پزشکان مستقر در منطقه و ضعف بنیه مالی اشاره کرد.

از دیگر برنامه های جنبی این همایش می توان به پیاده روی عمومی، اعطای جوایز یادبود به نقاشیهای برتر کودکان دیابتی، تست رایگان قند خون، پخش بروشورهای آموزشی و برگزاری نشست پرسش و پاسخ با حضور کارشناسان امر و مردم اشاره کرد.

شمال شرق استان تهران از دو شهرستان فیروزکوه، دماوند و بخش مرکزی تهران تشکیل شده و بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1385 جمعیت مناطق مذکور عددی بالغ بر 340 هزار نفر میباشد که این تعداد سکنه با توجه به نگاه ویژه مسئولین کشوری و در نظر گرفتن شمال شرق استان تهران به عنوان محل سرریز جمعیت پایتخت روز به روز در حال افزایش است.