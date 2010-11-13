سازمان جنگلها متولی باغ اکولوژیک نوشهر نیست/ تخریب غیرقانونی است

علی سلاجقه در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه سازمان جنگلها و مراتع چرا در برابر تخریب باغ اکولوژیک نوشهر سکوت کرده افزود: سند باغ اکولوژیک نوشهر در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استان است، چون این سند متعلق به سازمان جهاد کشاورزی است مستقیما زیر نظر اداره کل منابع طبیعی نیست و قاعدتا اتفاقاتی که در عرصه می افتد مسئولیت و متولی آن سازمان مربوطه است.

وی اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی استان مجوزی برای گذر جاده کمربندی صادر نکرده اما به دلیل تفویض اختیاری که به استانداران و مقامات محلی از سوی رئیس جمهوری داده شده آنها تصور کرده اند می توانند بر اساس نیاز و ضرورتی که پروژه داشته برخلاف قانون اقدام به ساخت جاده کنند.

سلاجقه تفویض اختیار به استانداری را عامل اصلی این تخریب دانست و اضافه کرد: فرماندار و استاندار دستور تخریب را صادر کرده اند و وقتی خبر تخریب به گوش مسئولان جهاد کشاورزی رسیده آنها سریعا اعتراض کرده و جلوی کار را گرفته اند.

وی گفت: ساخت و ساز در این این باغ ممنوعیت قانونی دارد و در چارچوب قانون این عرصه باید حفظ شود ولی بر خلاف روح قانون باغ اکولوژیک نوشهر تخریب شده در حالی که هر نوع بهره برداری و توسعه در این ذخیره گاه طبق قانون ممنوع است.

وسعت این باغ 35 هکتار است و تخریب صورت گرفته نزدیک به 8 هکتار را در بر می گیرد که در صورت عدم توقف فعالیت راهسازی به 11 هکتار می رسید. پیشتر شدت تخریب هفتاد هکتار عنوان شده بود.

این باغ ارزش بسیار زیاد علمی و اقتصادی دارد و درختان آن ثبت ملی اند و به عقیده متخصصان این درختان سرمایه ملی محسوب می شوند و جزو میراث ملی در اسناد سازمان میرات فرهنگی به ثبت رسیده اند. با نگاهی غیر کارشناسی مسیری که می توانست از کنار باغ عبور کند منجر به تخریب 50 هزار درخت و درختچه با ارزش شده است.

قدمت و سن برخی از درختان این باغ به 90 سال می رسد. این باغ در سال 54 به عنوان اولین باغ پژوهشی و اکولوژیک در ایران و حتی خاورمیانه پایه گذاری شد و خزانه پژوهشی برای کشور و موزه ملی تلقی می شود.