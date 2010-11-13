  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۹:۵۰

برای بیماران مبتلا به ایدز/

70 درصد استانها به دستگاه تشخیص افت سیستم ایمنی بدن مجهز شدند

70 درصد استانها به دستگاه تشخیص افت سیستم ایمنی بدن مجهز شدند

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت گفت: 70 درصد استانهای کشور به دستگاه تشخیص افت سیستم ایمنی بدن برای بیماران مبتلا به ایدز مجهزند.

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر عباس صداقت با ذکر این نکته که تمام مبتلایان ایدز در سراسر کشور به دستگاه تشخیص افت و تضعیف سیستم ایمنی بدن دسترسی دارند، گفت: دستگاه تشخیص تضعیف سیستم ایمنی بدن برای ارزیابی وضعیت ایمنی بدن و نیز راهنمایی پزشکان برای انتخاب یک برنامه درمانی، کاربرد دارد.

وی اضافه کرد: تجهیز همه استانها به دستگاه تشخیص تضعیف سیستم ایمنی بدن از برنامه های اداره ایدز است اما به دلیل گران بودن این دستگاه (هردستگاه حدود 80 هزار دلار) و مدیریت منابع اقتصادی، تجهیز برخی استانها به این دستگاه توجیه اقتصادی ندارد.
 
رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت گفت:‌ ویروس ایدز به تدریج تکثیر شده و باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن می شود.
 
وی اضافه کرد: سلولهایی به نام "T" در سیستم ایمنی بدن وجود دارند و دارای نشانه هایی موسوم به CD4 هستند که تعداد و بالا و پایین بودن میزان این نشانه ها بیانگر معنایی خاص در وضعیت سیستم ایمنی بدن است. دستگاه تشخیص تضعیف سیستم ایمنی بدن قادر است این نشانه ها را اندازه بگیرد و براساس اطلاعاتی که از اندازه این نشانه ها به دست می آید پزشک درمانگر یا متخصص برای بیمار تصمیم می گیرد که چه برنامه درمانی را اجرا کند.
کد مطلب 1190485

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها