70 درصد استانها به دستگاه تشخیص افت سیستم ایمنی بدن مجهز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر عباس صداقت با ذکر این نکته که تمام مبتلایان ایدز در سراسر کشور به دستگاه تشخیص افت و تضعیف سیستم ایمنی بدن دسترسی دارند، گفت: دستگاه تشخیص تضعیف سیستم ایمنی بدن برای ارزیابی وضعیت ایمنی بدن و نیز راهنمایی پزشکان برای انتخاب یک برنامه درمانی، کاربرد دارد.

وی اضافه کرد: تجهیز همه استانها به دستگاه تشخیص تضعیف سیستم ایمنی بدن از برنامه های اداره ایدز است اما به دلیل گران بودن این دستگاه (هردستگاه حدود 80 هزار دلار) و مدیریت منابع اقتصادی، تجهیز برخی استانها به این دستگاه توجیه اقتصادی ندارد.

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت گفت:‌ ویروس ایدز به تدریج تکثیر شده و باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن می شود.

وی اضافه کرد: سلولهایی به نام "T" در سیستم ایمنی بدن وجود دارند و دارای نشانه هایی موسوم به CD4 هستند که تعداد و بالا و پایین بودن میزان این نشانه ها بیانگر معنایی خاص در وضعیت سیستم ایمنی بدن است. دستگاه تشخیص تضعیف سیستم ایمنی بدن قادر است این نشانه ها را اندازه بگیرد و براساس اطلاعاتی که از اندازه این نشانه ها به دست می آید پزشک درمانگر یا متخصص برای بیمار تصمیم می گیرد که چه برنامه درمانی را اجرا کند.