100 بقعه امامزاده در زنجان بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی باقری صبح شنبه در مراسم آغاز بازسازی امامزادگان استان افزود: این اماکن در یک سال و با همکاری اوقاف و امور خیریه و سازمان بسیج سازندگی سپاه انصار المهدی (عج) استان مرمت و بازسازی می شوند.

وی با بیان اینکه هم اکنون اقدامات خوبی در استان در راستای بازسازی و مرمت بقاع متبرکه در حال انجام است، ادامه داد: در این زمینه نهادها و دستگاه های استان همکاری خوبی داشته اند البته تلاش اوقاف نیز تبدیل بقاع متبرکه استان به مکان های مناسب برای انجام کارهای فرهنگی است.

حجت الاسلام باقری به تاکید مقام معظم رهبری در راستای تبدیل بقاع به مکانهای فرهنگی در کشور اشاره کرد و افزود: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در این زمینه اقدامات خوبی آغاز کرده است البته تنها هفت یا هشت امامزاده استان برای فعالیت های فرهنگی مناسب هستند و باید بقیه بقاع متبرکه استان بازسازی شوند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان را از جمله دستاوردها در راستای بازسازی بقاع متبرکه دانست و افزود: تقویت باورهای جوانان و نوجوانان، از دیگر اهداف بازسازی بقاع متبرکه استان است.

حجت الاسلام باقری با بیان اینکه برای نخستین بار در استان، ستاد ساخت بقاع امامزادگان تشکیل شده است افزود حمایتهای نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و مسئولان نیز در راستای تلاش برای بازسازی بقاع موثر بوده است.

