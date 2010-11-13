چهارشنبه بازار گرگان جابجا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ذبیح الله میقانی صبح شنبه در حاشیه نشست شورای شهر گرگان افزود: در این نشست پیرو درخواست معاونت راهنمایی و رانندگی استان در خصوص رفع مشکلات ترافیکی بلوار الغدیر، جابجائی چهارشنبه بازار از این مکان به منطقه هزار پیچ مطرح و مقرر شد پس از ارزیابی و بررسی کارشناسی کمیته ساماندهی لایحه مذکور در کمیسیون نظارت و بازرسی شورای شهر تصمیم گیری شود.

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و پاسخگویی به شکایات شورای شهر گرگان هدف از پیشنهاد این لایحه را کاهش بار ترافیکی بلوار الغدیر و مسائل جانبی آن عنوان کرد و افزود: زمینه های ذهنی این موضوع قبل از سال جاری در قالب پیام بودجه از سوی اینجانب به شهرداری گرگان ابلاغ شده است.

وی محدوه های پیشنهادی کمیسیون نظارت و بازرسی برای مکان بعدی چهارشنبه بازار را ابتدای جاده سعد آباد و تپه هزار پیچ برشمرد و خاطر نشان کرد: طی جلسات برگزار شده در این خصوص،منطقه هزار پیچ از سوی معاونت شهرسازی شهرداری برای دایر کردن چهارشنبه بازار مورد موافقت قرار گرفت.

میقانی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر امکان دسترسی سریع، آسان و ایمن به هزار پیچ برای عموم همشهریان امکان پذیر نیست، مقرر شد ابتدا مسیر انتهای بلوار بهزیستی به سمت دانشگاه باز گشایی و پس از برقراری خطوط حمل و نقل عمومی و ایاب و ذهاب آسان،موضوع انتقال بازارچه مجددا مطرح شود و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شود.