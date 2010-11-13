علی شجاعی صائین در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرایی شدن طرح اعزام اهالی قلم به مناطق مختلف کشور خبر داد و گفت: اولین گروه از نویسندگان و اهالی قلم برای بازدید از مراکز صنعتی، تاریخی و فرهنگی استان هرمزگان روز چهارشنبه هفته گذشته عازم این استان شدند.
طرح اعزام اهالی قلم و برگزیدگان جوایز ملی به مناطق اقتصادی و صنعتی کشور با هدف سوژهیابی و خلق آثار فاخر، سال گذشته در دستور کار وزارت ارشاد قرار گرفت و به عنوان پایلوت این طرح اردیبهشتماه امسال چند نفر از برگزیدگان جوایزی مانند کتاب سال و جلال آلاحمد به منطقه اقتصادی عسلویه اعزام شدند.
مدیرعامل خانه کتاب در این باره گفت: موسسه ما برای اجرای این طرح و در واقع فراهم کردن تمامی تسهیلات و امکانات لازم برای اهالی قلم در طول سفر، باید با ادارات کل ارشاد استانها هماهنگیهای لازم را انجام میداد که تاکنون فقط توانستهایم با ادارهکل فرهنگ و ارشاد استان هرمزگان تفاهمنامه امضا کنیم.
وی همچنین گفت: مقرر شده تا آخر امسال هر ماه گروهی از نویسندگان در سفری چندروزه به این استان اعزام شوند.
عضو شورای سیاستگذاری هفته کتاب همچنین در خصوص برنامههای این مناسبت گفت: خانه کتاب با اجرای سه مراسم در روزهای اول، میانی و آخرهفته کتاب مشارکت دارد؛ تقدیر از خادمان نشر و شایستگان تقدیر جایزه کتاب سال گذشته در روز دوشنبه (23 آبان) در محل کتابخانه ملی اولین برنامه ماست.
شجاعی صائین همچنین ادامه داد: روز سهشنبه نیز مراسم تجلیل از حدود 20 برگزیده و شایسته تقدیر جشنواره "نقد کتاب" در محل سرای اهل قلم برگزار میشود و در آخرین روز هفته کتاب هم جشنواره کتاب و رسانه برتر برپا خواهد شد.
وی تمرکززدایی و توجه بیشتر به استانها و نیز افزایش دستگاههای مشارکتکننده در برپایی برنامههای هفته کتاب را (از 46 به 70 دستگاه) از جمله ویژگیهای هفت کتاب امسال عنوان کرد.
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