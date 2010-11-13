روسیه خواستار حقوق برابر در سپر موشکی ناتو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سرگئی لاوروف" در ارتباط با این موضوع گفت: روسیه آماده همکاری با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در رابطه با سپر دفاع موشکی است، اما این مشارکت باید بر اساس اصل برابری باشد.

لاوروف که روز گذشته در جمع خبرنگاران در نشست گروه 20 صحبت می کرد، افزود: ما از این حقیقت شروع می کنیم. اگر این یک همکاری برابر و با تحلیل ها و برآوردهای مشترک از خطراتی است که در حوزه همکاری های مشترک موشکی وجود دارد آن وقت چنین همکاری کاملاً ممکن است.

وی افزود: همکاری های استراتژیک باید بر اساس برابری پی ریزی شود.

این اظهارات در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیمیتری مدودف همتای روسی وی قرار است اواخر هفته در نشست سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا- اقیانوسیه (اپک) در یوکوهاما با هم دیدار کنند.

همچنین ناتو قرار است در نشست در پیش روی خود در لیسبون که روسیه نیز در آن نشست شرکت خواهد کرد سپر دفاع موشکی را مورد بررسی قرار دهد.

آندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو در دیداری که اخیراً از مسکو داشت از موافقت این کشور برای شرکت در سپر دفاع موشکی خبر داده بود موضعی که از سوی معاون وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا نیز تائید شد.

لاوروف اضافه کرد: رئیس جمهوری روسیه گفت که وی آماده تنظیم پیشنهادات اضافی خودمان در رابطه با ایجاد یک سپر دفاع موشکی مورد علاقه آمریکا، اروپا و روسیه است.