مهلت ارسال آثار به مسابقه "نقد و معرفی کتاب" دوباره تمدید شد

یاسر نوروزی دبیر تحریریه سایت هزار کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیش از این مهلت ارسال آثار به مسابقه "نقد و معرفی کتاب"‌ تا 14 آبان بود که با توجه به استقبال از مسابقه این مدت یک هفته تمدید شد. اما با توجه به حجم آثار و تصمیم مسئولان سایت هزار کتاب این مدت از 21 آبان هم به مدت سه روز دیگر تمدید شد.

وی ادامه داد: با توجه به پیش رو بودن هفته کتاب، مسئولان برگزاری مسابقه بر آن شدند تا مهلت نهایی ارسال آثار به دبیرخانه مسابقه را تا پایان هفته کتاب تمدید کنند که پایان این مدت، زمان نهایی جمع آوری آثار ارسالی خواهد بود. در حال حاضر داوران مسابقه در حال بررسی آثار رسیده به دبیرخانه هستند.

نوروزی درباره طریقه داوری آثار شرکت کرده در این مسابقه گفت: داوری نقد و معرفی های رسیده به دست ما در دو مرحله صورت می گیرد. در مرحله اول آثار زیر سطح استاندارد از دور خارج می‌شوند و در مرحله دوم رقابت نقد و معرفی های بهتر و خلاقانه تر را خواهیم داشت.

دبیر تحریریه سایت هزارکتاب گفت: تا به حال حدود 100 نقد و معرفی به دبیرخانه مسابقه رسیده است و جالب آنکه نصف تعداد این آثار در سه روز تمدید شده به دست ما رسید. به نظر مسئولان برگزاری این مسابقه هرچه تعداد نقد و معرفی های ارسال شده به مسابقه بیشتر باشد، مسابقه و رقابت با شور بیشتر و کیفیت بهتری برگزار می شود.