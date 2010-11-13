سازمان جوانان مدعی العموم حقوق جوانان در دستگاههای مختلف است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، علیرضا مختاری جمعه شب در جشنواره زوجهای آسمانی استان یزد،‌ تسهیل در امر ازدواج، اشتغال، سلامت اجتماعی را از مهم‌ترین مطالبات جوانان برشمرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سالانه بیش از 900 هزار واقعه ازدواج در کشور به ثبت می‌ رسد، افزود: سازمان ملی جوانان تمام توان خود را به کار می ‌گیرد تا با اقدامات آموزشی و فرهنگی، آمار طلاق به حداقل میزان ممکن برسد.

مختاری اظهار داشت: در حال حاضر از هر چهار خانواده تازه تشکیل شده، یک خانواده در شرایط ایده ‌آل بسر می‌برند و بقیه خانواده ‌ها از مشکلات مختلفی در رنج هستند که تلاش می‌ شود با حمایت دستگاههای مختلف بخش بزرگی از این مشکلات برطرف شود.

وی با بیان اینکه بسیاری معتقدند تا شغل، مسکن و سرمایه اولیه وجود نداشته باشد، نمی ‌توان ازدواج کرد، یادآور شد: موضوع تنها این نیست و خانواده ‌ها، مسئولان و خود جوانان باید هنگام ازدواج بتوانند ابتدا مولفه‌ های اثرگذار در زندگی را مدنظر قرار دهند.

مختاری تاکید کرد: بر اساس نظرسنجی ‌هایی که در سراسر کشور و حتی روستاها انجام شده، اولویت‌ های اصلی در انتخابها، اولویت ‌های اقتصادی نیست و بسیاری از جوانان مولفه‌ های فرهنگی را در اولویت قرار داده‌ اند.

یزد رتبه نخست در زمینه امور جوانان در کشور را کسب کرد

مختاری همچنین با تبریک به مردم یزد از کسب رتبه نخست استان یزد با 174 امتیاز در کل کشور در زمینه امور جوانان خبر داد و گفت: از استاندار یزد در جلسه ‌ای با حضور رئیس جمهور تجلیل خواهد شد.

مدیر سازمان جوانان استان یزد نیز در این مراسم ضمن خیرمقدم به زوج‌های حاضر در جلسه و مسئولان فعال در امر ازدواج اظهار داشت: برای مدیریت راهبردی امور جوانان، ستادی با عنوان ستاد ساماندهی امور جوانان تشکیل شده که بر اساس اسناد بالادستی، 13 اولویت را دنبال می‌کند که از آن جمله می‌توان به ازدواج جوانان، اشتغال، اوقات فراغت، مشارکت اجتماعی، سلامت اجتماعی آنها اشاره کرد.

محمدحسین پارساییان با اشاره به نحوه انتخاب زوجهای آسمانی حاضر در این مراسم اظهار داشت: در این مراسم از زوج‌هایی که سال گذشته در دهه اول ذی‌الحجه ازدواج کرده‌اند همچنین 40 زوج پرستار و 50 زوج از فرزندان شاهد و ایثارگر دعوت شده است.

جوانان ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا را الگو قرار دهند

استاندار یزد نیز در این مراسم بر لزوم الگوگیری جوانان از ازدواج و زندگی حضرت علی (ع) و حضرت زهرای مرضیه (س) تاکید کرد.

محمدرضا فلاح ‌زاده همچنین بر تعامل و همکاری بین زوج ‌های جوانان تاکید کرد و اظهار داشت: زن و مرد باید تلاش کنند برای بهره ‌مندی هرچه بیشتر از کانون گرم خانواده، علاوه بر وظایف اصلی خود، به همسران خود نیز در امور مختلف کمک کنند.



وی زوجین را همراه و همراز یکدیگر در زندگی مشترک خواند و افزود: همراهی زوج ‌ها با یکدیگر در سختی‌ها و ناملایمات زندگی همچنین شادی ‌ها و تفریحات به طور قطع به گرمای بیشتر کانون خانواده کمک خواهد کرد.

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار یزد نیز در این مراسم با اشاره به آیاتی از قرآن کریم که تاکید بر پیوندهای خانوادگی دارد، اظهار داشت: خداوند متعال در کتاب آسمانی مسلمانان، امن ‌ترین کانون‌ ها و مقدس‌ ترین پیمان‌ها را کانون خانواده و پیوند ازدواج دانسته است.

ملاکهای معنوی بیش از پیش در زندگی جوانان مدنظر قرار گیرد

عباسعلی رضایی خاطرنشان کرد: بر همین اساس امروز در کشور ما دولت در زمینه ازدواج جوانان دغدغه دارد و برای کمک به ازدواج ‌های آسان، آگاهانه و به ‌هنگام برنامه‌ های بسیاری اجرا کرده ‌اند.

وی ایمان، اصالت خانوادگی، هم‌ سنخی، هماهنگی و درک از زندگی مشترک را از مواردی دانست که بیش از همه موارد دیگر باید در ازدواجها مدنظر قرار گیرد.

در این مراسم از زوج‌ هایی که هر دو فرزند شاهد هستند، فعالان امر ازدواج، مشاوران و سخنرانان امر ازدواج‌، فرماندار فعال در امر ازدواج، تهیه‌کنندگان برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی با موضوع ازدواج، نویسندگان، هنرمندان امر ازدواج، زوج پلیس با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.