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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۹:۴۱

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

آشتیانی از دور مسابقات شنا حذف شد

آشتیانی از دور مسابقات شنا حذف شد

سعید ملک آشتیانی با قرار گرفتن در رده سیزدهم ماده 400 متر انفرادی مسابقات شنا شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی از دور این رقابت‎ها کنار رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این شناگر ملی‎پوش کشورمان در گروه اول ماده 400 متر انفرادی در میان هفت شرکت کننده به عنوان ششم دست یافت اما در مجموع با رکورد 4 دقیقه و 36 ثانیه و 85 صدم ثانیه در رده سیزدهم قرار گرفت. آشتیانی با قرار گرفتن در این رده از دور مسابقات حذف شد.

سعید ملک آشتیانی در حالی از دور مسابقات شنا شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی کنار رفت که موفق به جابه‌جایی رکورد خود شد. رکورد قبلی آشتیانی 4 دقیقه و 37 ثانیه و 65 صدم ثانیه بود. وی در رقابت‎های امروز رکورد خود را به میزان یک ثانیه و 29 صدم ثانیه بهبود بخشید. رقابت‎های  شنا شانزدهمین دوره باز‎ی‌های آسیایی در ورزشگاه Atoi برگزار می‌شود.

کد مطلب 1190497

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