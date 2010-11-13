آشتیانی از دور مسابقات شنا حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، این شناگر ملیپوش کشورمان در گروه اول ماده 400 متر انفرادی در میان هفت شرکت کننده به عنوان ششم دست یافت اما در مجموع با رکورد 4 دقیقه و 36 ثانیه و 85 صدم ثانیه در رده سیزدهم قرار گرفت. آشتیانی با قرار گرفتن در این رده از دور مسابقات حذف شد.
سعید ملک آشتیانی در حالی از دور مسابقات شنا شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی کنار رفت که موفق به جابهجایی رکورد خود شد. رکورد قبلی آشتیانی 4 دقیقه و 37 ثانیه و 65 صدم ثانیه بود. وی در رقابتهای امروز رکورد خود را به میزان یک ثانیه و 29 صدم ثانیه بهبود بخشید. رقابتهای شنا شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی در ورزشگاه Atoi برگزار میشود.
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