محسن سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام طرح ترجمه کتاب‌های آموزشی ادبیات داستانی خبر داد و گفت: چندی پیش مسئولیت انتخاب کتاب‌هایی از ادبیات جهان در حوزه آموزش ادبیات داستانی و سپردن آنها به مترجمان از سوی انتشارات سوره مهر به من سپرده شد و در حال حاضر این طرح در دست اجرا است.

وی ادامه داد: تاکنون 4 کتاب درباره گفتگونویسی در داستان، شخصیت‌پردازی، مباحث کلی ادبیات داستانی و نویسندگی خلاق و ویرایش پس از نوشتن رمان برای ترجمه به مهدی غبرائی، اسدالله امرایی، شهرام اقبال‌زاده و مریم سمسار سپرده شده است.

این نویسنده با اشاره به اینکه این مجموعه بالغ بر 10 جلد خواهد داشت گفت: ما در حوزه مبانی نظری ادبیات داستانی به اندازه کافی منابع آموزشی و پژوهشی تالیفی و ترجمه‌ای نداریم و این طرح می‌تواند پاسخ کوچکی به این نیاز باشد.

سلیمانی افزود: در انتخاب کتاب‌ها سعی شده است آثاری انتخاب شوند که به نویسندگی خلاق توجه داشته باشند و در بین آنها آثاری هست که حاصل تجربه تدریس نویسنده در کلاس‌های دانشگاهی است. البته کتاب‌هایی که در دست ترجمه است همگی از منابع انگلیسی انتخاب شده است.

نویسنده "چشم در چشم آینه" با اعلام اینکه تا چند ماه دیگر کتاب‌های در دست ترجمه به مرحله ویرایش نهایی می‌رسد گفت: ترجمه آثار پژوهشی کاری سخت و تخصصی است به همین دلیل تعداد مترجمانی که می‌توانند در این طرح همکاری کنند زیاد نیست ولی ما از همه مترجمان علاقمند می‌خواهیم در پربارتر شدن طرح ترجمه آثار نظری ادبیات داستانی به ما بپیوندند.