پرونده سنگین صهیونیستها در "قاچاق اعضای بدن" در چند کشور

چند روز قبل روزنامه ایریش تایمز فاش کرد که پلیس آفریقای جنوبی اعلام کرد که بزرگترین مرکز خدمات درمانی این کشور در زمینه قاچاق اعضای بدن با یک شبکه اسرائیلی همکاری داشته است.

بر اساس این گزارش، مرکز خدمات درمانی "net care" آفریقای جنوبی و مدیر اجرایی آن متهم هستند که اعضای بدن را به اسرائیلی های ثروتمند می فروخته اند.



بنابر اظهارات دادستان کل مسئول رسیدگی به این پرونده، شبکه قاچاق اعضای بدن در ابتدا افراد کم درآمد در سرزمین های اشغالی را به عنوان طعمه برای تامین اعضا قرار می‌ داد، اما دمراحل بعد افراد نیازمند کشورهای برزیل و رومانی با پرداخت مبلغ بسیار کمتری طعمه این شبکه قرار می‌گرفتند.



"ریچارد فریدلند" رئیس بیمارستان نت کر Net Care که بزرگ ‌ترین بیمارستان آفریقای جنوبی به شمار می‌ آید، از اصلی ‌ترین متهمان این پرونده است.

پیگیری این پرونده با هفت سال تحقیق و جستجوی مداوم نیروهای پلیس آفریقای جنوبی درباره عملهای جراحی غیرقانونی در بیمارستان سنت اگوستین در دوربان که تحت نظارت یک شبکه قاچاق اعضای بدن اسرائیلی فعالیت داشت، آغاز شد.



آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود 25 هزار کودک اوکراینی در دو سال گذشته از سوی این شبکه غیرقانونی برای قاچاق اعضای بدنشان به اسرائیل منتقل شده‌ اند.



این خبر در حالی منتشر می شود که چندی پیش نیز اعلام شد : یک باند صهیونیستی به رهبری "منیر زمیر" ژنرال ارتش رژیم صهیونیستی از سالها پیش با اعزام مخفیانه گروه هایی به جمهوری آذربایجان به تجارت اعضای بدن مردم جمهوری آذربایجان اقدام می کردند.



اعضای این باند صهیونیستی با شناسایی افراد فقیر و بی بضاعت و با وعده پرداخت صدها هزار دلار در قبال فروش کلیه شان، آنها را از جمهوری آذربایجان خارج و به کشورهایی نظیر فیلیپین و اکوادور می فرستادند.



بر اساس این گزارش اعضای این باند پس از خارج کردن اعضای بدن این افراد، تعدادی از آنها را کشته، تعدادی را نیز بدون دادن پول یا با دادن مبلغ ناچیز رها می کردند. گفته می شود علاوه بر ژنرال منیر زمیر، 5 صهیونیستی دیگر از جمله "نتانل مویال" و "ایلیا رافائلی" در این باند عضویت دارند.



در سال 2006 نیز برخی از مطبوعات آذربایجان از دست داشتن دیپلماتهای سفارتخانه های رژیم صهیونیستی و آمریکا در باکو در قاچاق انسان خبر دادند . به دنبال افشا شدن این موضوع سفیران آمریکا و رژیم صهیونیستی در باکو تغییر یافته و دو تن از کارمندان محلی آذری سفارت آمریکا نیز توسط افراد ناشناس ترور شدند.



اگر چه آن زمان مطبوعات باکو خبر دادند که ترور این افراد به علت اطلاع آنها از اسرار شبکه قاچاق سازمان توسط ماموران موساد و سیا صورت گرفته است.



بر اساس این گزارش مافیای صهیونیستی قاچاق انسان، کودکان معصوم را از شهرهای مختلف مانند باکو، گنجه، لنکران و ... به بهانه فرزند خواندگی به فلسطین اشغالی و اروپا قاچاق کرده و اعضای بدن آنها را به قیمت های کلان به مشتری های یهودی و اروپایی می فروشند.



سازمان ملل در سال 2006 در گزارشی تحت عنوان قاچاق انسان؛ الگوهای جهانی، رژیم صهیونیستی را در میان رژیم هایی که مقصد قاچاقچیان انسان به شمار می روند در زمره 10 طرف نخست قرار داد.

به گزارش مهر ، در این راستا در پی افزایش انتقادها، پارلمان رژیم صهیونیستی در سال 2006 در گزارشی اعلام کرد سالانه حدود پنج هزار زن و دختر جوان از کشورهایی مانند ازبکستان، جمهوری آذربایجان، اوکراین، مولداوی، فیلیپین و تایلند از طریق مرز مصر و پروازهای مستقیم باکو - تل آویو وارد مناطق اشغالی شده و در سراسر این مناطق و اروپا توزیع می شوند.