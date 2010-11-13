به گزارش خبرگزاری مهر، امروزه بیش از هر زمان دیگری نیاز به شناخت عمیق و صحیح از معماری گذشته ایران زمین احساس می‌شود و به نظر می‌رسد این گم‌گشتگی و فراموشی نسبت به معماری گذشته مسبب بخش عمده‌ای از مشکلاتی است که در معماری دچار آنیم و ما آنچه به عنوان روح معماری ایرانی می‌شناسیم در مسجد ایرانی ظهور یافته است.

به تازگی کتاب "مسجد ایرانی، مکان معراج مؤمنین" اثر سید محمد بهشتی به همت انتشارات روزنه منتشر شده است که شامل چهار مقاله درباره "نسبت ظاهر و باطن در معماری ایرانی"، "دین از منظر فرهنگ ایرانی"، "معنا و ماهیت موزه" و "مسجد مکان معراج مؤمنین" است.

نشست هفتگی شهر کتاب، در روز سه‌شنبه 25 آبان 1389، ساعت 16:30 یه نقد و بررسی کتاب "مسجد ایرانی" اختصاص دارد که با حضور دکتر شهرام پازوکی، دکتر مهرداد قیومی ‌بیدهندی و مهندس سیدمحمد بهشتی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.