استان زنجان در زمینه ساخت مسکن مهر پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد صبح شنبه در مراسم کلنگ زنی 3036 واحد مسکن مهر موسوم به مسکن مهر شرق پونک افزود: این در حالی است که در کشور و در استان‌های مختلف، تاکنون بیش از دو هزار واحد مسکنوی تحویل نشده است.

وی با بیان اینکه از یک سال پیش اعلام کرده ایم که تا پایان سال 90، هیچ فرد واجد شرایط بدون مسکنی در استان وجود نخواهد داشت ادامه داد: تمامی این موارد باعث شد تا در سفر معاون اول رئیس جمهور به استان، اعلام شود که پایان سال آینده، جشن خانه‌دار شدن مردم در زنجان برگزار می‌شود.

رئوفی نژاد افزود: پایان کار دولت نهم زمانی است که همه در کشور صاحب مسکن می‌شوند و این انقلاب و افتخاری برای استان است و البته در همه زمینه‌ها این موفقیت در کشور وجود دارد.

استاندار زنجان از کلنگ‌زنی شش هزار و 200 واحد مسکونی در استان طی 10 روز گذشته خبر داد و افزود: در صورت اینکه در کشور بحث خانه‌دار شدن مردم و دغدغه‌های موجود در این زمینه به دلیل نبود مسکن حل شود، بیشتر مشکلات بعدی از جمله ازدواج و اشتغال نیز حل خواهد شد .

رئوفی نژاد ادامه داد: مسکن کلید حل تمامی مشکلات موجود در کشور است که از اثرات بسیار زیادی برخوردار است و امروز اگر جوانی در کشور ازدواج می‌کند، این امید را دارد که ظرف مدت یک‌سال صاحب خانه خواهد شد و این موفقیت مناسبی برای کشور و جوانان آن محسوب می‌شود.

همچنین رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه سهمیه استان امسال از محل واحدهای ساخته شده در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت، 14 هزار و 678 واحد است گفت: در این زمینه تاکنون در 12 هزار و 388 واحد اتمام پی‌سازی صورت گرفته که در این زمینه از متوسط میانگین کشوری جلوتر هستیم؛.

حافظ باباپور افزود: هفت هزار و 761 متر مربع پی ریزی، 6 هزار و 326 مترمربع سفت کاری و چهار هزار و 87 متر مربع نازک کاری انجام شده که در زمینه سفت کاری و نازک کاری، رتبه اول کشوری را دارا هستیم.

وی با بیان اینکه واحدهای شرق پونک در 28 بلوک و 10 هکتار زمین و زیربنای کل 207 هزار و 766 مترمربع احداث می‌شود، عنوان کرد: متراژ هر واحد به طور متوسط 72 متر مربع است و قیمت آن برای هر متر مربع، 300 هزار تومان است که از متقاضیان گرفته خواهد شد.

باباپور گفت: همچنین بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، این واحدها همزمان با هفته دفاع مقدس سال 90 افتتاح می‌شود و به متقاضیان واگذار خواهد شد.