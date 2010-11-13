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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۹:۵۷

4 هزار مسلمان سوئدی به زیات خانه خدا رفتند

4 هزار مسلمان سوئدی به زیات خانه خدا رفتند

4 هزار مسلمان از سوئد به جمعیت 2 میلیون نفری مسلمانان جهان در مکه عربستان سعودی ملحق شده تا همراه آنها به انجام فرایض حج بپردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوئد، براساس اعلام شورای مسلمانان سوئد تعداد آژانسهای مسافرتی که سفرهای حج را برای مسلمانان سوئدی سامان داده اند امسال نسبت به چند سال گذشته افزایش چشمگیری یافته است.

براساس اعلام مقامات حج عربستان امسال 2 میلیون مسلمان از سراسر دنیا در مراسم حج شرکت می کنند، این درحالی است که برخی از کارشناسان ساخت و سازهای منا و کاهش فضای برپایی خیمه و چادر برای زائران را عامل کاهش تعداد زائران امسال می دانند.

اما تعداد زائران امسال نسبت به سال گذشته که بسیاری به علت تهدید ویروس H1N1 از رفتن به حج سرباز زدند بیشتر است.

مسلمانان از روز یکشنبه 23 آبان ماه اعمال و مناسک حج را به عنوان یک فریضه الهی آغاز می کنند.
 

کد مطلب 1190510

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