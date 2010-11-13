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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۰۳

ذکایی به مهر خبر داد:

تجلیل از افشار در جشن فارغ‌التحصیلان صنعت چاپ

تجلیل از افشار در جشن فارغ‌التحصیلان صنعت چاپ

رئیس انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ از برگزاری سومین جشن فارغ‌التحصیلان چاپ در اول آذر ماه خبر داد که با تجلیل از محمدحسین قاسمی افشار همراه خواهد بود.

جلال ذکایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: سومین جشن دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان صنعت چاپ اول آذر در تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: دوره قبلی جشن نیز سال گذشته و توسط انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ برگزار شد و با تجلیل از آقای بیژن درویش برگزار شد. در انی جشن فارغ‌التحصیلان چاپ دور هم گرد می‌آیند و به بحث در باره مشکلات مربوط به آموزش در این صنعت می‌پردازند. 

رئیس انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ اضافه کرد: فرد پیشکسوتی که امسال از او تجلیل خواهد شد، آقای محمدحسین قاسمی افشار است که مولف بسیار از کتاب‌های درسی صنعت چاپ در وزارت آموزش و پرورش است.

ذکایی گفت: در این گردهمایی که ساعت 16 روز دوشنبه 1 آذر با حضور بیش از 250 نفر از فعالان چاپ در فرهنگسرای شفق تهران برگزار می‌شود، روسای مراکز آموزشی مرتبط با رشته چاپ از جمله واحدهای شماره 1 و 5 وزارت ارشاد و دانشگاه هنر سخنرانی خواهند کرد.

کد مطلب 1190512

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