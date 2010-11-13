جلال ذکایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: سومین جشن دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان صنعت چاپ اول آذر در تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: دوره قبلی جشن نیز سال گذشته و توسط انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ برگزار شد و با تجلیل از آقای بیژن درویش برگزار شد. در انی جشن فارغ‌التحصیلان چاپ دور هم گرد می‌آیند و به بحث در باره مشکلات مربوط به آموزش در این صنعت می‌پردازند.

رئیس انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ اضافه کرد: فرد پیشکسوتی که امسال از او تجلیل خواهد شد، آقای محمدحسین قاسمی افشار است که مولف بسیار از کتاب‌های درسی صنعت چاپ در وزارت آموزش و پرورش است.

ذکایی گفت: در این گردهمایی که ساعت 16 روز دوشنبه 1 آذر با حضور بیش از 250 نفر از فعالان چاپ در فرهنگسرای شفق تهران برگزار می‌شود، روسای مراکز آموزشی مرتبط با رشته چاپ از جمله واحدهای شماره 1 و 5 وزارت ارشاد و دانشگاه هنر سخنرانی خواهند کرد.