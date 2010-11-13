به گزارش خبرنگار مهر، در دومین ماه فصل پاییز و زمانی که پرونده اجاره بها برای مشاوران املاک بسته می شود و قیمتها به تعادل می رسند، بازهم چالش ودیعه مسکن دربازار اجاره وجود دارد ومستاجران باید بهای بیشتری را برای ودیعه بپردازند.

این موضوع در مناطق شمال شهر تهران بیشتر خود را نشان می دهد به طوری که مالکینی که خانه های آنها در مناطق شمال شهر قرار دارد و یا اینکه متراژ خانه های آنها بالاتر از 100 متر است، تمایل بیشتری به دریافت ودیعه مسکن از خود نشان می دهند.

براساس گزارش خبرنگار مهر از سطح شهر در واحدهای کوچک و تا متراژ 40 متر، برای یک واحد مسکونی در خیابان وحدت اسلامی به طور متوسط 7 میلیون تومان رهن و یکصد هزار تومان اجاره تعیین شده است، همچنین باید برای تهیه منزل مسکونی در خیابان جمالزاده 5 میلیون تومان رهن و ماهانه 300 هزار تومان پرداخت شود.

این نرخها درخیابان شهرک غرب برای یک واحد مسکونی 40 متری به طورمتوسط 5 میلیون تومان رهن و550 هزار تومان اجاره است.

مشاوران املاک قیمت منزل مسکونی 65 متری در سید خندان را 21 میلیون تومان رهن کامل و ملک 70 متری در سعادت آباد را 10 میلیون با 800 هزار تومان اجاره اعلام کردند. همچنین درشمال تهران و در منطقه فرمانیه قیمت یک واحد مسکونی 70 متری 8 میلیون تومان رهن با 850 هزار تومان اجاره تعیین شده بود که این رقم درمنطقه اقدسیه برای یک منزل مسکونی 10 میلیون با 750 هزار تومان اجاره ماهانه است.

این شرایط برای شرق تهران هم وجود دارد به طوری که یک منزل مسکونی 86 متری در تهرانپارس به طور متوسط 36 میلیون تومان رهن کامل و 65 متری در نارمک 8 میلیون با 300 هزار تومان اجاره دریافت می شود.

از سوی دیگر، بیشترین ودیعه های سنگین برای واحدهای مسکونی بالاتراز 100 متر تعیین می شود به طوریکه دراین منازل بیشترین تمایل به دریافت رهن کامل است.

براساس این گزارش، مستاجران برای اجاره یک واحد 110متری در پونک به طور متوسط باید 42 میلیون رهن کامل و برای یک واحد مسکونی 112 متری در شهران 46 میلیون رهن کامل بپردازند.

در خیابان دولت به طور متوسط یک واحد مسکونی 116 متری با 65 میلیون تومان رهن کامل اجاره داده شده می‌شود که این قیمت در فرمانیه برای یک واحد 140 متری 10 میلیون با یک میلیون و 100 هزار تومان اجاره است.

همچنین برای اجاره یک واحد مسکونی 105 متری باید 10 میلیون تومان ودیعه با ماهیانه 1 میلیون تومان اجاره و برای واحد 105 متری در خیابان فرجام 20 میلیون تومان با 500 هزار تومان اجاره پرداخت شود.

علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی با اعلام اینکه بسته سیاستی اجاره بهای مسکن تا پایان سال ارائه می‌شود، گفته است: برای بخش مسکن اجاره ای در کشور تیم کارشناسی را تعیین کرده ایم تا بر روی این موضوع کار کند.

وی خاطر نشان کرد: البته در این زمینه از نظرات همه کسانی که در این بخش صاحبنظر هستند، استفاده می کنیم تا بتوانیم یک بسته ای را به صورت عملیاتی دربیاوریم و با استفاده از مبانی قانونی، کنترلی را توسط دولت بر روی قیمت اجاره مسکن اعمال کنیم.