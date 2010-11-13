به گزارش خبرنگار مهر، "جونجی اوگورا"، رئیس فدراسیون فوتبال ژاپن به بهانه برگزاری دیدار نهایی هشتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه المپیک شهر توکیو از رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، مسئولان فدراسیون فوتبال ایران و کره جنوبی و مدیران دو تیم ذوب آهن اصفهان و سئونگنام ایلهواچونما دعوت کرد تا در ضیافت ناهار این فدراسیون شرکت کنند.

در این ضیافت که ظهر امروز شنبه (به وقت ژاپن) برگزار شد، علی کفاشیان و دلیلی به نمایندگی از باشگاه ذوب آهن شرکت کردند تا ضمن تشکر از میزبانی خوب ژاپنی‌ها دیداری با مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا و باشگاه ایلهواچونما داشته باشند.

اگورا ژاپنی در این ضیافت ناهار ضمن خوشامدگویی به مدیران دو باشگاه ذوب آهن و ایلهواچونما برای هر دو باشگاه در دیدار نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا آرزوی موفقیت و ابراز امیدواری کرد تیمی که شایستگی تصاحب عنوان قهرمانی آسیا را دارد به این مهم دست یابد.

در ادامه این ضیافت محمد بن همام، رئیس قطری کنفدراسیون فوتبال آسیا دو تیم ذوب آهن و ایلهواچونما را شایسته حضور در دیدار نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا خواند و گفت: این دو تیم با کسب نتایجی مطلوب متمایز از دیگر تیم‌های آسیایی بودند و به واقع شایستگی راهیابی به دیدار نهایی هشتمین دوره رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را داشتند.

بن همام در ملاقاتی که با کفاشیان و دلیلی داشت، برای باشگاه ذوب آهن آرزوی موفقیت کرد و گفت: نتایجی که تیم ذوب آهن در فصل جاری مسابقات لیگ قهرمانان کسب کرده، بی سابقه بوده است. تا به امروز کمتر تیمی بوده است که از مرحله مقدماتی تا فینال این چنین با اقتدار عمل کند.

از سوی فدراسیون فوتبال ژاپن همچنین به هر کدام از مسئولان دو باشگاه ذوب آهن ایران و سئونگنام ایلهواچونما هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.

دیدار نهایی هشتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 13:30 امروز شنبه در ورزشگاه المپیک شهر توکیو بین دو تیم ذوب آهن ایران و سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی برگزار می شود.