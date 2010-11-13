به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا حیدری درباره این کتاب گفت: امروزه ضرورت بازنویسی داستان‌های کهن فارسی برای کودکان بیش از پیش احساس می شود.

وی افزود: بازنویسی برای کودکان پیچیدگی‌های خودش را دارد، از جمله اینکه بازنویس در انتخاب موضوع باید دقت کند که موضوعاتی را انتخاب کند که برای نسل امروز قابل فهم و لمس باشد به گونه‌ای که کودک با موضوع داستان ارتباط برقرار کند و همچنین نثر کتاب را به نثر امروزی بیان کند. در بازنویسی باید دو اصل امانت‌داری و حفظ زبان داستان رعایت شود ولی به این معنا نیست که بازنویس نتواند از متن داستان کم یا زیاد کند و با شاخ و برگ دادن به اصل داستان به شرطی که به پیکره و ساختار کلی داستان لطمه وارد نشود این داستان را برای کودکان بازنویسی کند.

این نویسنده افزود: نکته دیگر در متون کهن این است که قهرمان های داستان دارای شخصیت سیاه و سفید هستند ولی باید بازنویس این شخصیت‌ها را برای کودکان خاکستری تبدیل کند.

حیدری در ادامه درباره کتاب "هزار و یک شب" گفت: این کتاب یکی از بهترین یادگارهای متون کهن است که در برگیرنده آداب و رسوم مردمان مشرق زمین است. این کتاب با نام "هزار افسان" در ایران باستان است که قبل از دوره هخامنشی در هندوستان نوشته شده بود و بعد توسط اسکندر به ایران آورده می شود و به زبان پهلوی ترجمه و در دوره اسلامی و نهضت ترجمه به عربی برگردانده شد و تعدادی حکایت عربی به این کتاب اضافه شد.

وی ادامه داد:در واقع این کتاب مجموعه آداب و رسوم و قصه های کهن مردم ایران، هند و سرزمین های عربی است و سرشار از نکات پند آموز و حکایت های آموزشی است. در این قصه‌ها همه طبقات مختلف مردم جامعه از پادشاهان، وزیران، بازرگانان و حتی مردم عادی حضور دارند و حتی برخی قصه‌ها به زبان حیوانات در این کتاب آمده به همین علت جذبه این کتاب برای کودکان خیلی زیاد است.

این نویسنده در مورد خط داستانی کتاب گفت: کل حکایت این داستان درباره پادشاهی به نام شهریار است که نسبت به زنان بدبین بود و هر زنی را که می گرفت روز بعد او را می کشت تا اینکه زنی به اسم شهرزاد وارد قصر او می شود و هر روز برای این پادشاه قصه می گوید و عملا با قصه‌های خود مرگ خود را به تاخیر می‌اندازد و مجموع این روزها به هزار و یک شب می رسد.

حیدری درباره بازنویسی این کتاب هم گفت: دربازنویسی که صورت داده ام مجموعه 23 حکایت بازنویسی شده است که سعی کردم حکایت های کوتاه و مستقل انتخاب کنم.