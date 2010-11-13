محمد بلالی به کُما رفت

محمدعلی پیش‌علی همکار محمد بلالی در شرکت چاپ "فرارانگ آریا" با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: آقای بلالی اواخر هفته گذشته دچار حمله قلبی شد و بلافاصله به بیمارستان تخصصی قلب دی منتقل شد.

به گفته پیش‌علی وضعیت این پیشکسوت صنعت چاپ کشورمان نگران‌کننده است و درباره آخرین وضعیت بلالی افزود: او از همان روز در سی سی یو بستری است و هوشیاری خود را از دست داده و در حال حاضر در وضعیت کُما قرار دارد.

وی گفت: متاسفانه آقای بلالی شب گذشته هم دچار تب شدیدی شد، البته پزشکان تمامی مراقبت‌های لازم را انجام می‌دهند ولی گفته‌اند تا زمانی که از کُما خارج نشود، هیچ چیز معلوم نیست و اگر این حالت یک هفته ادامه پیدا کند، احتمال هوشیاری مجدد بسیار کم است.

محمد بلالی از پیشکسوتان صنعت چاپ است که در چند دوره مختلف به عنوان یکی از خادمین نشر کشور مورد تقدیر قرار گرفته است. وی که تا چند سال پیش به عنوان نایب رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران فعالیت می‌کرد، در حال حاضر مدیرعامل شرکت چاپ "فرارنگ آریا" است.