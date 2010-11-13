میزان جرائم در گلستان 50 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار حمید عطایی عصر پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان افزود: حفظ و برقراری نظم و امنیت اجتماعی و دفاع از ارزشهای والای انقلاب اسلامی موهبتی الهی در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی بیان داشت: این افتخار، نصیب کارکنان انتظامی شده است و آنان نیز در راه دفاع از ارزشهای والای انقلاب اسلامی از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.



نماینده ولی فقیه در استان نیز در این دیدار مأموریت های نیروی انتظامی را مأموریتی خطیر و سنگین عنوان کرد و گفت: مقوله امنیت مطالبه بشر در همه ادوار تاریخ است و در سایه امنیت بشر به رشد و تعالی می رسد.

آیت الله سید کاظم نورمفیدی گفت: امنیت یک مقوله جمعی است و خدمت در این راه نیز مقدس و بزرگ است.

وی با اشاره به اقدامات اخیر پلیس در راستای برقراری حفظ نظم و امنیت و برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت در سطح استان تصریح کرد: اینگونه اقدامات موجب افزایش احساس امنیت در بین مردم و همراهی و مشارکت آنان با پلیس در راستای مأموریت های محوله می شود.

امام جمعه شهرستان گرگان همچنین از تلاش و جدیت فرماندهان و کارکنان انتظامی استان در اجرای مأموریت های محوله تقدیر کرد.