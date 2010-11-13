ایجاد سیستم جامع اطلاعاتی سوابق مفسدان اقتصادی کشور

سردار مصطفی رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: امروزه جرایم سازمان یافته یکی از خطرناکترین جرایمی است که به سبب ویژگیهای خاص امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را با تهدید مواجه کرده است.

وی افزود: فعالیت این دسته از مجرمان، تاثیرات بسیاری بر اقتصاد، سیاست، امنیت و در نهایت کل جوامع ملی و بین المللی می گذارد.

جانشین رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه گروههای سازمان یافته تبهکار با استفاده از درآمدهای نامشروع خود در سطوح مختلف کشور به فساد می پردازند، گفت: این گروه های مجرمانه از فرصتهای مختلف بهره می گیرند تا مقاصد خلاف قانون خود را محقق کنند.

وی تصریح کرد: منابع مالی این شبکه ها بیشتر از طریق تشکیلات فحشاء، قاچاق موادمخدر، شبکه توزیع موادمخدر، قاچاق اسلحه، قمارخانه و ... تامین می شود.

سردار رجبی با اشاره به برنامه های آینده پلیس آگاهی گفت: تشکیل ادارات مبارزه با جرایم سازمان یافته در استانها به تفکیک جرایم، توسعه شبکه های اطلاعاتی، تهیه دستور العملها و بخش نامه های مبارزه با جرایم سازمان یافته از اقدامات پلیس آگاهی ناجا برای مبارزه با جرایم سازمان یافته است.

وی افزود: تدوین استراتژی مبارزه با جرایم سازمان یافته، ارائه طرح تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی، ایجاد یک سیستم جامع اطلاعاتی که در آن سوابق مفسدان اقتصادی در کل کشور وجود دارد، ایجاد تعامل و ارتباط مستقیم بین سازمانهای مبارزه کننده با جرایم سازمان یافته و معرفی پلیس آگاهی به مراجع مختلف به عنوان مرجع رسیدگی به جرایم اقتصادی از دیگر برنامه های پلیس آگاهی در آینده نزدیک است.