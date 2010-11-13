تشریح روند پایان بن بست سیاسی عراق/ از دولت جدید حمایت می کنیم

حسن دانایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، در تحلیل تحولات یکی دو روز گذشته عراق که به تشکیل پارلمان، تعیین رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور انجامید، تصریح کرد: این یک کار بزرگی بود که در عراق صورت گرفت و عراقی ها بر اساس اراده داخلی کار بزرگی کردند و ایران ضمن حمایت از این روند آن را تایید می کند.

تشریح روند پایان بن بست سیاسی عراق

دانایی فر با اشاره به انتخاب اسامه نجیفی از گروه العراقیه با 227 رای از مجموع 295 رای گفت: قصی سهیل از جریان صدر نیز به عنوان معاون اول و عارف طیفور از تحالف کردستان به عنوان نایب رئیس دوم برگزیده شد. البته به عنوان رای گیری برای انتخاب رئیس جمهور تعدادی از اعضای العراقیه جلسه پارلمان را ترک کردند اما 30 نفر از اعضای این فهرست که قبلا اطلاعیه داده بودند در جلسه باقی ماندند.

وی گفت: البته در زمان رای گیری برای انتخاب رئیس جمهور اسامه نجیفی رئیس پارلمان که جلسه را ترک کرده بود بازگشت و در نهایت برای انتخاب رئیس جمهور رای گیری به عمل آمد که طالبانی 195 و حسین الموسوی 12 رای کسب کردند و بر اساس قانون عراق طالبانی نتوانست دو سوم آرا را به دست بیاورد. لذا بلافاصله رای گیری دوم انجام شد که این بار طالبانی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.

وی با اشاره به اقدام العراقیه در خروج از جلسه پارلمان تصریح کرد: با این وجود رئیس جمهور عراق مالکی را مکلف به تشکیل کابینه کرد که او یک ماه برای این کار مهلت دارد.

اتفاق بزرگ و تعیین کننده در عراق

سفیر ایران در عراق تاکید کرد: این یک اتفاق بسیار مهم و بزرگ و تعیین کننده در عراق بود که باعث شد بن بست سیاسی 9 ماهه در عراق شکسته شود. البته برخی مشکلات و چانه زنی ها هنوز باقی است، ضمن اینکه العراقیه که جلسه را ترک کرد باید دیدی که آیا می تواند همچنان تقاضاهای قبلی را داشته باشد یا نه، بر این اساس دو سه روز آینده می تواند این موضوعات را شفاف تر کند.

دولت در عراق تشکیل می شود

دانایی فراظهار داشت: به نظر ما دولت درعراق تشکیل می شود چون مالکی به 163 یا 164 رای بیشتر برای نخست وزیری نیاز ندارد در حالی که تحالف کردستانی و شیعی که دیشب در آرایشی در حدود 200 رای متجلی بود به راحتی می توانند دولت را عراق تشکیل دهند.

ریاست علاوی بر شورای استراتژیک

وی درباره انتخاب اخیر ایاد علاوی عنوان کرد: شورایی در عراق تعریف شده تحت عنوان شورای سیاستگذاری استراتژیک که این شورا اعضایی دارد شامل مسئولان امنیتی،نظامی، وزرای دفاع، کشور وفرماندهان نیروهای مسلح و مسئولان اقتصادی که این شورا سیاستهای کلان عراق را تعیین می کند و علاوی بنا است ریاست این شورا را بر عهده بگیرد. البته تصمیمات این شورا بعد از رای گیری و موافقت 80 درصد اعضا رسمیت پیدا می کند.

وی در خصوص انتصاب وزرای کابینه عراق گفت: با عقب نشینی العراقیه از فرآیند تشکیل پارلمان عراق هنوز زود است که در خصوص وزرا و شنیده هایی که مطرح شده صحبت کرد.

حمایت ایران از تشکیل دولت در عراق

دانایی فر با اعلام حمایت ایران از تحولات سیاسی عراق که به تشکیل پارلمان و تعیین رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور انجامید، اظهار داشت: ما ازهمان شب گذشته در تماس های تلفنی مراتب تبریک خود را به برخی از شخصیت های عراق اعلام کردیم و امروز و فردا نیز بناست به صورت رسمی پیامهای تبریک صادر شود.

پایان بن بست جای تبریک دارد

وی عنوان کرد: پایان روندی که 9 ماه به طول انجامید جای تبریک دارد و این موضوع نشان داد پروژه عراق راه حل داخلی دارد ما همواره گفته بودیم که تصمیم گیری در خصوص دولت عراق شان داخلی این کشور است و خودشان باید تصمیم بگیرند و نیز مخالف دخالت خارجی ها بودیم و درنهایت هم دیدیم که با یک طرح داخلی که بارزانی بنایش را گذاشت موضوع به نتیجه رسید در حالی که دخالت خارجی ها می توانست کار را پیچیده تر کند.

دست رد عراقی ها بر سینه امریکا

سفر ایران درعراق به مداخلات آمریکا درامور سیاسی این کشور اشاره کرد و گفت: اخیرا هیئت های زیادی در سطح معاونین وزرا، معاون رئیس جمهور به عراق سفر کرده اند. همچنین مک کاین نیز اخیرا در راس هیئتی به این کشور سفر کرد و این هیئت ها خواسته هایی داشتند که با مقامات عراقی در میان گذاشتند اما با مقاومت مسئولان عراقی و رد خواسته هایشان مواجه شدند.

مجلس اعلا هم از مالکی حمایت کرد

دانایی فر از هماهنگی جریانات شیعی در انتخاب نخست وزیر این کشور خبر داد که روز گذشته یکی دو ساعت قبل از تشکیل پارلمان عراق، مجلس اعلای انقلاب اسلامی خوشبختانه با صدور اطلاعیه ای ازنخست وزیری مالکی حمایت کرده است و به این ترتیب تمام جریانات شیعی در یک صف واحد قرار گرفتند.