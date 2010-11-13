به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، در ادامه رقابتهای دوچرخه سواری بازیهای آسیایی گوانگجو رکابزنان کشورمان در ماده 4 کیلومتر تعقیبی انفرادی ضمن ایستادن در مکان های چهارم و پنجم و قرار گرفتن در بین هشت ورزشکار برتر این ماده جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را کسب کردند.

در مسابقه امروز علیرضا حقی با رکابزن ازبکستان مسابقه داد و توانست با پشت سر گذاشتن این ورزشکار و با زمان 4 دقیقه و 34 ثانیه و 503 صدم ثانیه در رده چهارم دور مقدماتی قرار بگیرد. امیر زرگری هم با دوچرخه سوار کره مسابقه داد و بعد از این ورزشکار با زمان 4 دقیقه و 34 ثانیه و 850 ثانیه پنجم شد.

بدین ترتیب هر دو نماینده کشورمان راهی مرحله نیمه نهایی شدند. طبق برنامه فردا علیرضا حقی و امیر زرگری در قرعه مسابقه با یکدیگر مسابقه می دهند که برنده این دیدار به جمع چهار رکابزن برتر مسابقه راه می یابد.

در مسابقه فردا یکشنبه 23 آبان ماه علیرضا حقی و امیرزرگری از ایران، رکابزنان کره با یکدیگر، هنگ کنگ و چین، چین و ازبکستان با یکدیگر مسابقه می دهند. رقابتهای فینال این ماده هم عصر فردا به وقت کشور چین برگزار خواهد شد.

از حاشیه های مسابقه امروز می توان به جابجا شدن رکورد آسیا توسط یک رکابزن کره ای اشاره کرد."جی" از کره جنوبی دارنده مدال طلای دوره قبل این بازیها موفق شد رکورد ماده 4 کیلومتر تعقیبی انفرادی را که متعلق به خودش بود جابجا کند. رکورد قبلی این رکابزن 4 دقیقه و 28 ثانیه و 395 صدم ثانیه بوده که این رکورد را به 4 دقیقه و 27 ثانیهو 992 صدم ثانیه ارتقاء بخشید.

رکابزنان کشورمان صبح امروز در ماده تیم اسپرینت چهارم شدند و جواز حضور در مسابقه رده بندی را برای کسب مدال برنز بدست آوردند.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.