سازمان بازرسی سال آینده طرح بکارگیری بازرسان افتخاری را اجرا می کند

ولی الله خبره در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد کمبود بازرس در سازمان بازرسی کل کشور گفت: افزایش کیفیت و ارتقاء سطح دانش بازرسها مهمترین ویژگی در بازرسی محسوب می شود زیرا اگر بازرسیها توسط نخبگان هر دستگاه انجام شود تاثیر بیشتری بر کنترل عملکرد هر دستگاه می گذارد.

وی افزود: کمبود نیروی انسانی سالهاست دغدغه سازمان بازرسی کل کشور است زیرا در هر استان تنها یک اداره کل مسئولیت بازرسی از تمامی شهرها و بخشهای استان را بر عهده دارد در حالی که تعداد بازرسها در هر استان باید متناسب با سرمایه گذاری و رشد و توسعه استان تعیین شوند که اینچنین نیست.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از اجرای طرحی خبر داد که بر اساس آن کمبود نیروی انسانی سازمان بازرسی کل کشور با استفاده از بازرسان افتخاری تامین می شوند.

وی افزود: اختیارات لازم برای اجرای این طرح از مجلس شورای اسلامی اخذ شده و در حال تدوین آیین نامه اجرایی طرح بازرسان افتخاری سازمان بازرسی کل کشور هستیم که هم اکنون در برخی استانها به صورت آزمایشی در حال اجرا است.

خبره با بیان اینکه بازرسان افتخاری در این طرح درجه بندی می شوند اظهار داشت: بازرسان درجه یک را اساتید دانشگاهها، اعضای هیئت علمی، کارشناسان، تشکلهای غیر دولتی، چهره های برتر رسانه و خبرنگاران تشکیل می دهند که به همین ترتیب تا درجه سه بازرسان طبقه بندی می شوند.

وی گفت: تمامی بازرسان افتخاری دارای کارت شناسایی، حکم ماموریت و گزارش عملکرد هستند و مرتب در جلسات سازمان شرکت می کنند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: این طرح سال آینده اجرا می شود.



