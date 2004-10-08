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۱۷ مهر ۱۳۸۳، ۱۲:۲۵

نمايشنامه ها وعكس هاي كاترين هپبورن براي دوستداران سينما

مجموعه اي ازبرگه ها ، فيلمنامه ها وعكسهاي متعلق به كلكسيون شخصي " كاترين هپبورن" ، هنرپيشه فقيد سينما درمعرض ديد دوستداران سينما قرارمي گيرد.

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين هنرپيشه توانا مدتي پيش ازمرگش درسن 96سالگي اين مجموعه را دراختياركتابخانه آكادمي هنرهاي فيلم متحرك  وعلوم گذاشت.

نامه هايي كه اين هنرپيشه ازبازيگران همبازي اش دريافت كرده دراين مجموعه وجود دارند كه ازآن جمله مي توان به نامه هايي از" كري گرانت " و" اسپنسرتريسي " اشاره كرد.

" ليندا مهر" مديراين كتابخانه با تاكيد براين كه اين مجموعه يك گنج شگفت انگيزاست خاطرنشان كرد: به نظرمي رسد كه اوهمه چيزرا به خوبي حفظ ونگهداري كرده است.

" هپبورن " كه درطول خط مشي هنري اش چهارتنديس اسكاررا دركارنامه اش ثبت كرده دروصيت نامه اش قيد كرد كه نامه هايش دراختياركتابخانه آكادمي قرارگرفته وازاين طريق درمعرض ديد علاقمندان قرارگيرد.

هنرپيشه نام آوردنياي سينما در ماه ژوئن 2003 درسن 96 سالگي درگذشت. او وصيت كرد كه تنديسهاي اسكارش به موسسات خيريه اهدا شود و تمامي ثروتش را براي خويشاوندانش برجاي گذاشت.

 

کد مطلب 119053

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