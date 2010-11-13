رفع موانع ازدواج از وظایف مهم نهادهای حکومتی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد مهدی اسماعیلی شامگاه جمعه در آئین اختتامیه نخستین جشنواره زوج آسمانی افزود: در سالهای گذشته افرادی تنها ادعای حمایت از نسل جوان و دغدغه مشکلات آنها را داشتند ولی هیچ اقدام موثری در این عرصه به ویژه در راستای رفع مشکلات جوانان برنداشتند.
وی با اشاره به اینکه مشکلات ازدواج جوانان هنوز مرتفع نشده، اظهار داشت: مشکل مسکن از دغدغههای اصلی جوانان است که این مشکل نیز در حال برطرف شدن است.
اسماعیلی با اشاره به اینکه موضوع اشتغال از اولویتهای بزرگ کاری دولت است، یادآور شد: دولت موظف است تا مشکلات جوانان را حل کند و با شعار و حرف نیز این معضلات رفع نخواهد شد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان با بیان اینکه در سالهای اخیر وام ازدواج رشد خوبی داشته، تاکید کرد: مشکلات و دغدغههای مالی به مرور زمان برطرف میشود اما آنچه اهمیت دارد حاکم شدن روحیه معنوی و گذشت و محبت در میان زوجین است.
اسماعیلی با بیان اینکه امروزه دولت فضای معنوی خوبی را در جامعه فراهم کرده، یادآور شد: هرچند هنوز هم ناهنجاریهای بزرگی در این عرصه وجود دارد اما به دستاوردهای بزرگی رسیدهایم که زمانی یک آرزوی غیر باور برای کشور بود.
وی با اشاره به اینکه امروز نشاط معنوی در جامعه ما به وضوح قابل مشاهده است، تصریح کرد: امروزه به محض اینکه دولت یک قدم مثبت به سوی ایجاد نشاط معنوی حرکت میکند با استقبال پرشور جوانان روبه رو میشود.
مهریههای سنگین یکی از مشکلات تشکیل خانواده است
وی با بیان اینکه مهریههای سنگین یکی از مشکلات تشکیل خانواده است، اظهار داشت: معضل مهریه سنگین با کارهای تبلیغاتی و سنگینی همچون برپایی جشنواره زوج آسمانی میتواند مرتفع شود و رسانهها نیز باید زندگی جوانانی را که با مهریه 14سکه یا کمتر از آن تشکیل میشود را به تصویر بکشند تا این موضوع به مروز زمان به یک الگوی اسلامی تبدیل شود.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره زوج آسمانی در کشور یکی از مصادیق ازدواج آسان به حساب میآید و باید به یک فرهنگ و نماد گسترده ملی تبدیل شود.
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