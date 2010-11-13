رودخانه مرزی ارس در اردبیل ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، فیروز احمدی ظهر جمعه در بازدید از نوار مرزی شهرستان پارس آباد اظهار داشت: برای این منظور اعتبار مستقلی در سال جاری تخصیص یافته است.

وی جلوگیری از فرسایش اراضی در بخش کشورمان را از مهمترین اهداف طرح ساماندهی رودخانه های مرزی استان عنوان کرد و افزود: با اختصاص اعتبار ویژه به این طرح، شاهد شتاب بخشی در آهنگ اجرایی آن خواهیم بود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اردبیل همچنین از جابجایی و انتقال سه روستای مرزی استان خبر داد و اضافه کرد: طرح انتقال این روستاهای مرزی نیز در راستای تامین امنیت و اجرای طرحهای عمرانی هم اکنون در دست بررسی است.

وی نصب 17 دکل مخابراتی در نوار مرزی استان و در شهرستانهای مختلف هم مرز با کشور جمهوری آذربایجان از جمله پارس آباد، بیله سوار و گرمی را از دیگر طرحهای در دست اجرا در این منطقه عنوان کرد.

احمدی در پایان فعالیتهای انجام یافته در حوزه عمران مرزی استان را یاد آور شد و خاطر نشان کرد: انسداد مرزی، آبرسانی به روستاها و مراکز انتظامی حاشیه مرز، برق رسانی به پاسگاه ها و ... را از جمله مهمترین اقدامات انجام یافته است.