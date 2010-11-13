آغاز فاز عملیاتی خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس، ایران و پاکستان پیش از این قراردادی را برای ساخت این خط لوله گاز طبیعی که از حوزه گازی پارس جنوبی در ایران نشات می گیرد، امضا کرده‌اند.

گفته می شود شرکت نفت و گاز ایتالیایی "آنی" با حمایت دولت این کشور در مناقصه این خط لوله رقابت خواهد کرد.

چندی پیش رسانه های پاکستان نیز اعلام کرده بودند: دولت اسلام آباد با امضای قراردادی 55 میلیون دلاری مطالعه و امکان سنجی خط لوله ایران- پاکستان را به موسسه مشاوره مهندسی آی.ال.اف آلمان واگذار کرد.

به گزارش مهر، بر اساس قرارداد 25 ساله ایران و پاکستان باید تا فروردین ماه 1393 (2014 میلادی) سالانه 7.8 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به این همسایه شرقی صادر شود.

قرارداد اصلی گازی ایران و پاکستان خرداد ماه سال گذشته با حضور محمود احمدی نژاد و آصف زرداری روسای جمهور دو کشور در تهران پاراف شده بود.

پس از امضای این قرارداد، 2 سند موافقت نامه عملیاتی و موافقت نامه رئوس ترانزیت گاز از خاک پاکستان تهیه و اسفند سال گذشته در ترکیه امضا شد.

همچنین ضمانت نامه این قرارداد در دولت پاکستان و در وزارت انرژی این کشور توسط نماینده ویژه دولت پاکستان امضا و سپس بخش حساس این قرارداد گازی به دنبال نظر مشاوران حقوقی توسط نماینده دولت پاکستان دست نویس شد.

در نهایت نافذ شدن این قرارداد هفت میلیارد دلاری فروش گاز طبیعی خرداد ماه امسال در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران هم به تصویب رسید.

در همین حال پیشتر جواد اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به نافذ شدن قرارداد گازی ایران و پاکستان، از امضای الحاقیه جدید این قرارداد صادرات گاز در آینده ای نزدیک خبر داده و گفته بود: اخیرا طرف پاکستانی درخواستی مبنی بر افزایش حدود 10 میلیون متر مکعبی حجم واردات روزانه گاز از ایران را مطرح کرده است.

وی با تاکید بر اینکه به زودی دور جدید مذاکرات گازی دو طرف برای افزایش سقف صدور گاز قرارداد موجود آغاز می شود، اظهار کرده بود: گاز تولیدی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی پشتیبان قرارداد گازی پاکستان خواهد بود.