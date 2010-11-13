به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال امید ایران و ویتنام از ساعت 14:30 دقیقه امروز(شنبه) به قضاوت داور اماراتی آخرین دیدار مرحله مقدماتی را در گروه B برابر ویتنام برگزار خواهد کرد.

تیم کشورمان در حال حاضر با دو پیروزی مقابل ترکمنستان و بحرین 6 امتیازی است و در صدر گروه B قرار دارد و صعودش به مرحله یک هشتم نهایی قطعی شده است.

تیم امید کشورمان امروز با لباس یکدست سفید و با ترکیب؛ سید مهدی رحمتی، سید جلال حسینی، احسان حاج صفی ، رسول کر، حمید علی عسگر، مسعود ابراهیم زاده، علی مرزبان ، امیر شرفی ، غلامرضا رضایی، محسن مسلمان و کریم انصاریفرد به مصاف تیم قرمزپوش ویتنام خواهد رفت.

ترکیب تیم امید نسبت به دو دیدار گذشته 4 تغییر داشته است و با توجه به غیبت سینا عشوری ، دو اخطاره بودن کمال کامیابی نیا ، علی مرزبان و امیر شرفی از ابتدا در ترکیب اصلی قرار گرفته اند ضمن اینکه رسول کر به جای سید رضا طلبه و مسعود ابراهیم زاده دیگر تغییرات کادر فنی برای دیدار با ویتنام بوده اند.

صبح امروز بازیکنان تیم امید یک تمرین سبک را در دهکده بازیها انجام دادند تا خود را برای دیدار عصر امروز آماده کنند. امروز همچنین علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی با حضور در دهکده بازیها درجمع بازیکنان تیم امید حاضر شد و با بازیکنان این تیم به گفتگو پرداخت.