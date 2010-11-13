مهمانپرست در گفتگو با مهر : گروه وین وحدت نظر ندارند/ تاخیر گروه وین برای مذاکره سئوال برانگیز است

رامین مهمانپرست در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت تاخیر گروه وین برای مذاکره جهت تبادل سوخت گفت: این اقدام گروه وین برای مردم دنیا سئوال برانگیز بوده و شاید یکی از علل اصلی آن این باشد که کشورهای عضو گروه وین بین خود وحدت نظر نداشته و آمادگی برای اینکه به صورت جدی وارد همکاری های هسته ای صلح آمیز شوند، ندارند .

وی افزود: به هر صورت هر زمان این کشورها آمادگی لازم برای تبادل سوخت را پیدا کردند ما حاضر به مذاکره در این باره با آنها هستیم.

وی در پاسخ به این سئوال که فکر می کنید فقدان آمادگی گروه وین برای مذاکره درباره تبادل سوخت ارتباطی با مذاکره ایران با گروه 1+5 داشته باشد، گفت: از نظر ما به هیچ وجه بحث مبادله سوخت در دستور کار مذاکره ایران با 1+5 نخواهد بود.