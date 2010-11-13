به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی جمعه شب برگزار شد. دریاچه‌ای به نام "pearl" که در جزیره "های زین شا" قرار دارد، کانون نور و زیبایی بود، محل آغاز رسمی بزرگترین رویداد ورزشی آسیا. برای اولین بار در تاریخ بازیهای آسیایی و المپیک، مراسم افتتاحیه بازی‌ها در فضایی غیر از مجموعه ورزشی و سالن مسابقات برگزار شد.

مراسمی در دل رودخانه

ستاد برگزاری بازی‌ها برای این مراسم منطقه‌ای ویژه را در دل رودخانه اصلی شهر، جزیره کوچک "های زین شا" و در کنار برج معروف تلویزیوینی گوانگجو در نظر گرفته بود.

حضور 25 هزار تماشاگر

در گوشه ای از این محل جایگاه تماشاگران در سه طبقه ساخته شده بود که حدود ۲۵ هزار نفر گنجایش داشت، سکوهای تماشاگران از حدود دو ساعت مانده به آغاز مراسم افتتاحیه مملو از تماشاگر بود.

اجرای سه مجری معروف چین

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو چین، مسئولان ستاد برگزاری بازی‌های آسیایی در ساعاتی که تا آغاز بازیها باقی مانده بود با کمک سه مجری معروف شبکه تلویزیونی گوانگجو در حال آموزش تماشاگران برای همراهی در برپایی باشکوه این رویداد بزرگ بودند.

بلیت افتتاحیه یک میلیون تومان!

براساس اعلام کمیته ملی المپیک کشورمان بلیت ویژه مراسم افتتاحیه که از سوی ستاد برگزاری به قیمتی معادل 50 هزار تومان به فروش رسیده در آستانه برپایی این مراسم در بازار سیاه حدود یک ملییون تومان خرید و فروش می شد.

غروب آفتاب و آغاز نورافشانی

از زمانی که آفتاب در شهر گوانگجو غروب کرد، عوامل برگزاری مراسم افتتاحیه با نورافشانی دریاچه "pearl" این محیط را روشن کردند. در محل برگزاری مراسم افتتاحیه اسکوربوردی تعبیه شده بود که ضمن به تصویر کشیدن گوشه‌هایی از این مراسم، روند آماده سازی شهر گوانگجو برای میزبانی شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی را نیز به تصویر می کشید.

یادی از میزبانی تهران

در فاصله یک ساعت مانده به آغاز مراسم افتتاحیه عروسکهای سمبل 15 دوره قبلی بازیهای آسیایی از جمله گربه که نماد بازیهای آسیایی 1974 تهران بود در سکوی مقابل تماشاگران به هنرنمایی و اجرای برنامه پرداختند.

کشتی هایی با نماد کشورهای آسیایی

کشتی‌هایی که نمادهایی از کشورهای مختلف آسیا همچون تاج محل هند، برج العرب امارات، برج‌های دوقلوی مالزی و … را حمل می کنند از حدود دو ساعت پیش و از ابتدای رودخانه در قسمت غربی شهر گوانگجو به حرکت در آمدند و راس ساعت برپایی مراسم به محل افتتاحیه رسیدند.

قایقی با برج آزادی و میلاد و ...

به گزارش خبرنگار مهر روی هر قایق مزین به پرچم و نمادهایی از کشورهای آسیایی بود. در قایق ایران علاوه بر پرچم کشورمان، تصاویری از برج آزادی، برج میلاد، میدان امام اصفهان و بنای تخت جمشید نیز دیده می شد.

آتش بازی روی برج 600 متری

از ساعت 20 به وقت محلی مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی گوانگجو رسما با برگزاری مراسم آتش بازی آغاز شد. برج تلویزیونی ۶۰۰ متری گوانگجو محل اصلی برنامه آتش بازی این مراسم بود که چینی‌ها اصل برنامه خود را روی این قسمت یعنی آتش بازی چینی گذاشته بودند.

شروع مراسم با چینی ها

در ابتدای جشن افتتاحیه پرچم کشور چین طی مراسمی رسمی بازگشایی و در محل برگزاری مراسم به اهتزاز درآمد. در زمان پخش سرود کشور چین و اهتزاز پرچم این کشور حاضرین در محل برگزاری مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی گوانگجو به احترام این کشور ایستادند. گل یکی از نمادهای برگزاری شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی است و در بخش های مختلف مراسم افتتاحیه از گل استفاده شده بود.

عبور کشتی نمایشی

در بخشی از مراسم یک کشتی وارد رودخانه شد که روی آن نفراتی به اجرای نمایش و حرکات نمایشی می پرداختند. عده ای ورزشکار چینی نیز در بخش دیگری از مراسم افتتاحیه به انجام حرکات ژیمناستیک و آکروبات پرداختند. نمایش زیبای آنها تماشاگران را به وجود آورد. خوانندگان مطرح چینی در بخش های مختلف مراسم افتتاحیه به اجرای برنامه پرداختند.

عبور کاروان ورزشی ایران

رژه ورزشکاران یکی از بخش‌های اصلی مراسم افتتاحیه بود. ملی پوشان و اعضای کاروان ورزشی کشورمان با کت وشلوارهای کرم رنگ از مقابل جایگاه ویژه رژه رفتند. صمد نیکخواه بهرامی پرچمدار کاروان ورزشی کاروان ایران بود.

اعتراض مسئولان ایران به نام مجعول خلیج ع ر ب ی

مسئولان ورزش کشورمان در اعتراض به استفاده مسئولان برگزاری در بخش کوچکی از مراسم از واژه نامجعول خلیج ع ر ب ی محل افتتاحیه را ترک کردند که پس از عذرخواهی مسئولان چینی به مرامس بازگشتند.

افشارزاده غایب رژه کاروان ایران

بهرام افشارزاده که به همراه علی آباد و سعیدلو به استفاده از نام خلیج ع ر ب ی اعتراض کرده بود، در همین راستا در مراسم رژه ایران شرکت نکرد. افشارزاده سرپرست کاروان ورزشی کشورمان بود.

مشعل بازیها روشن شد

بخش پایانی مراسم امشب به روشن کردن مشعل بازیها اختصاص داشت که توسط ورزشکاران تا کنار جایگاه ویژه حمل شد و سپس بوسیله یک فشفشه مشعل اصلی بازیها رسما روشن شد.

تدابیر شدید امنیتی

مسئولان برگزاری شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی برای ورود و خروج به دهکده بازیها تدابیر امنیتی شدیدی را در نظر گرفته اند و ورزشکاران و مسئولان برای رفت و امد به شدت کنترل می شوند.

در پایان این دوره 1322 مدال بین ورزشکاران تقسیم خواهد شد که در بخش مردان در مجموع 807 مدال و در قسمت بانوان 491 مدال طلا، نقره و برنز توزیع خواهد شد. همچنین در بخش مختلط مردان و بانوان 24 مدال توزیع می‌شود.

کاروان ایران شامل 284 ورزشکار مرد، 86 ورزشکار زن و مجموع 370 ورزشکار در 33 رشته این رقابت‌ها حضور دارد. دراین دوره از بازیها نمایندگانی از 45 کشور آسیایی حضور دارند.

کیوبال، تیراندازی، والیبال ساحلی، شیرجه، شنا، والیبال، پینگ‌پنگ، کاراته، دو و میدانی، تیر و کمان، دوچرخه‌سواری، جودو، هندبال، اسکیت، بسکتبال، تکواندو، قایقرانی دراگون‌بت در دو بخش مردان و بانوان، قایقرانی آب‌های آرام، قایقرانی بادبانی، ژیمناستیک، شمشیربازی، فوتبال، شطرنج، قایقرانی روئینگ، قایقرانی اسلالوم، ووشو، وزنه‌برداری، کبدی در دو بخش مردان و بانوان، بوکس و کشتی در دو بخش فرنگی و آزاد رشته‌های شرکت‌کننده کاروان ایران در این دوره از مسابقات هستند.

کاروان ایران در پانزدهمین دوره بازی‌ها در سال 2006 که به میزبانی دوحه برگزار شد، با کسب 11 مدال طلا، 15 مدال نقره و 22 مدال برنز در رده ششم جدول رده‌بندی قرار گرفت.