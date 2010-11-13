50 هزار تن بذر در گلستان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مصطفی مصطفی لو صبح شنبه در همایش سالیانه محصولات زراعی پائیزه گلستان در مینودشت افزود: طی دو سال گذشته میزان بذور توزیعی به بیش از دو برابر رسیده است ولی بحث های زیادی همچنان در اذهان عمومی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته حدود 38 هزار تن بذور گندم و جو در بین کشاورزان توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به بیش از دو برابر رسیده است و در سال جاری نیز حدود 50 هزار تن بذور ضدعفونی و گواهی شده آماده توزیع داریم.

مصطفی لو افزود: ما در بحث یارانه ها بسته هایی را فراهم نموده ایم و از دولت درخواست می کنیم یارانه های بیشتری را به بخش کشاورزی اختصاص دهند.



این مسئول در جهادکشاورزی گلستان خاطرنشان کرد: ما باید توصیه های فنی و بحث مدیریتی را در بخش کشاورزی پربارتر و پررنگ تر کنیم.

وی عنوان کرد: همین منظور با بکارگیری 286 نفر کارشناس نظام مهندسی و 45 شرکت خدمات مشاوره ای و سایر اقدامات انجام شده در حال انجام همگام و در کنار کشاورزان سال زراعی خوبی را در پیش داشته باشیم.

گلستان حدود 600 هزار هکتار اراضی زراعی و کشاورزی دارد.