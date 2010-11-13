مذاکره با ایران باید ابتدا در اروپا انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "فلیپ کراولی" این سخنان را در رابطه با احتمال برگزاری گفتگوهای ایران و 1+5 در ترکیه عنوان داشت و گفت : مذاکرات ابتدا باید در مرکز اروپا انجام شوند و مذاکرات بعدی می توانند در ترکیه برگزار شوند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه افزود: استانبول هنوز می تواند به عنوان مکان برگزاری دور دوم گفتگوها یا گفتگوهای تکمیلی مطرح باشد.

کراولی از پاسخ به این پرسش که چرا مذاکرات باید در اروپا برگزار شود امتناع کرد و گفت: فکر می کنیم برای مذاکرات اول باید مکان مناسبتر و راحتتری داشته باشیم.

در همین رابطه برخی رسانه ها اعلام کردند که کاخ سفید ابراز امیدواری کرده که در مذاکرات آتی برنامه هسته ای ایران مورد بحث قرار بگیرد.

روز گذشته رسانه ها به نقل از اشتون از مطرح بودن کشور سوئیس به عنوان محل برگزاری گفتگوها نام برده بودند.