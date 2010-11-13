پیگردهای سیاسی یک واقعیت در جامعه آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، "لئونارد پلتیر" فعال سیاسی و عضو جنبش سرخپوستان آمریکا به دلیل پرونده سازی پلیس فدرال آمریکا در زندان بسر می برد و این مسئله موجی از خشم را در بین فعالان حقوق بشر و سازمان های مدنی در آمریکا موجب شده است.

پلتیر 66 ساله متهم به ارتباط با کشته شدن دو مامور اف. بی. ای. در سال 1975 در داکوتای جنوبی شده است.

معترضان روز جمعه (14 آبان) ضمن تجمع در "رپید سیتی" ایالت داکوتا ضمن برگزاری مراسم دعا برای آزادی پلتیر اعلام کردند که وی بیگناه است و تنها به علت فعالیت‌های سیاسی و مدنی خود با پرونده سازی از سوی پلیس فدرال آمریکا (اف‌ بی‌آی) زندانی شده است.

سخنگوی کمیته دفاع از پلتیر گفت: آمریکا بهتر است به این نکته اشاره کند که تعقیب افراد به سبب انگیزه های سیاسی در این کشور به یک واقعیت تبدیل شده است.

"جیمز سوان"، رئیس یکی از گروه‌های غیردولتی حامی حقوق مردم بومی آمریکا در این تجمع، پلتیر را زندانی سیاسی خواند و تاکید کرد که پرونده وی باید از سوی مرجعی بی‌طرف بازبینی شود..

پلتیر از زمان محکومیت چندین بار به حکم خود اعتراض و تقاضای فرجام کرده که هر بار از سوی دستگاه قضایی آمریکا رد شده است.



مقام‌های قضایی آمریکا تقاضای عفو این زندانی را نیز رد کرده‌اند و پلتیر تا سال 2024 که به سن 79 سالگی می‌رسد نمی‌تواند دوباره چنین تقاضایی را مطرح کند.



بسیاری از فعالان مدنی آمریکا، پلتیر را مهمترین زندانی سیاسی این کشور می‌دانند. فعالان همچنین انتظار داشتند تا در کنفرانس ادواری شورای حقوق بشر سازمان ملل که به‌ تازگی در ژنو برگزار شد و به وضعیت حقوق بشر در آمریکا پرداخت، مسئله پلتیر نیز مطرح شود.

این گروه خواهان محاکمه مجدد این فعال آمریکایی شدند اما از اینکه در این نشست صحبتی از پلتیر نیامد مایوس شدند.