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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۲۶

مسجدی خبر داد:

اشتباهات در واریز یارانه ها در آذربایجان شرقی اصلاح می شود

اشتباهات در واریز یارانه ها در آذربایجان شرقی اصلاح می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون برنامه‌ریزی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه‌ برای هزار و 242 خانوار در این استان مبلغی کمتر از میزان معین، واریز شده است از مدیریت و اصلاح اشتباهات، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، فرخ مسجدی گفت: یارانه نقدی 489 خانوار آذربایجان شرقی نیز واریز نشده که این موضوع هم مورد پیگیری است.

 به گفته معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان شرقی ‌888 هزار خانوار در این استان نیز یارانه نقدی خود را دریافت کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان آذربایجان شرقی برای مدیریت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها آماده اند، اظهار داشت: ‌هیچ طرحی به این اندازه در دولت، کارشناسی نشده و لذا امید می رود با تمهیدات لازم، این قانون به خوبی اجرا شود.

 مسجدی، افزود: اجرای موفق این قانون با هماهنگی قبل از اجرا میان مسئولان و همراهی و توجیه مردم صورت خواهد گرفت و در واقع همراهی مردم ضامن موفقیت اجرای این طرح است.

 معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان شرقی گفت: ‌در این استان جلسات ستاد استانی متعدد برای اجرای شایسته قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و همایش‌های متعددی با حضور جامعه هدف در استان برگزار شده ضمن اینکه بسته‌های حمایتی نیز ارائه شده است.

کد مطلب 1190558

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