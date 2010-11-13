بهترین وسایل کمک آموزشی دانشگاههای جهان معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته جهانی آموزش امسال برای یازدهمین سال متوالی با حضور هزاران موسسه آموزش عالی و سازمانهای جهانی آموزشی، توسط "اداره برنامه های جهانی آمریکا" برگزار خواهد شد.

طرح هفته جهانی آموزش در ابتدا به عنوان یک طرح ابتکاری توسط دپارتمان ایالتهای آمریکا و دپارتمان آموزشی آمریکا با هدف ایجاد محیطی برای مبادله دانشجو، دانش پژوه و برنامه های آموزشی مفید میان دانشگاهای سراسر جهان مطرح شد.

هدف از برگزاری چنین هفته ای بحث بر روی مباحثی مانند جذب دانشجویان خارجی، یادگیری و جابه جایی دانشجویان و دانش پژوهان و تجربیات در دانشگاههای سراسر جهان است.

تمرکز این گردهمایی بیشتر بر روی کیفیت آموزش در دانشگاههای جهان، آموزش حرفه ای اساتید، ایجاد دسترسی بیشتر به آموزش، وضعیت آموزش مجازی در کشورهای مختلف و بررسی وقایع آموزشی مهم در جهان است.

از دیگر اهداف مهم و قابل بحث در این گردهمایی می‌توان به تشویق دانشجویان برای ادامه تحصیل در دانشگاههای خارجی به منظور مبادله اطلاعات آموزشی و علمی ارزشمند میان اساتید و دانشجویان، بررسی و معرفی بهترین امکانات و وسایل کمک آموزشی موجود در دانشگاهای دنیا، معرفی بهترین و جدیدترین برنامه های آموزشی جهان اشاره کرد.

بر اساس گزارش ان آی تودی، در این گردهمایی قرار است دانشجویان، کارکنان و اساتید موسسات آموزش عالی سراسر دنیا، تجربیات آموزشی و علمی منحصر بفرد خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.